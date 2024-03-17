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İnsanın zafiyet yönleri

İnsan seçimleriyle varlığını kanıtlayabilen bir varlıktır. Doğru kararlarla varlık alemindeki en önemli canlı olduğu gibi kötü kararlar sebebiyle en aşağılık mahluk olabilir. İnsanı aşağı çeken, "esfele safilin" kılan şey ise nefsani arzularıdır. İnancına, nesline ve haysiyetine ters hareket eden insan, kulluk görevlerini terk ederek günah bataklığına saplanabilir. Peki, insanı Allah Teala'nın huzurunda küçük düşüren zafiyetler nelerdir?

Giriş Tarihi: 17.03.2024 14:36 Güncelleme Tarihi: 17.03.2024 15:07
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Allah Teala'nın kelamı olan Kur'an-ı Kerim'de iki tip insanın varlığından bizlere haber veriyor. Bunlar; yaratılışına uygun hareket eden insan ve yaratılışına uygun hareket etmeyen insan.

◾ Yaratılış gayesine uygun olan insan; salih amel işleyen, iman ehli iken yaratılış gayesine uygun hareket etmeyen insan ise nefsi arzularına yenik düşmüş olandır.

RAMAZAN AYININ GİRİŞİ: RAHMET

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İnsanın zafiyet yönleri nelerdir?
İnsanın zafiyet yönleri nelerdir?

İnsanlar, İslam üzere bir fıtratta dünyaya gelseler de ebeveynleri fıtratlarını bozabilir. Ayrıca her insan, bazı nefsani zafiyet noktalarına sahiptir. Önemli olan bunları temizlemek ve terbiye etmektir.

Hırs, cimrilik, nefsani isteklere arzu duymak, tahammülsüzlük, dünya nimetlerine olan düşkünlük, şehvet, azimsizlik, tembellik gibi kötü huylar insanın zafiyetleridir.

ALLAH'A KULLUĞUN NİŞANESİ: CÖMERTLİK

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Acele etmek
Acele etmek

İnsan, aceleci olarak yaratılmıştır. Size âyetlerimi göstereceğim; benden acele istemeyin.

Enbiyâ Suresi 37. Ayet

Enbiyâ Suresi 37. Ayeti dinlemek ve okumak için tıklayın

Enbiyâ Suresi 37. Ayet

🔺 Hz. Peygamber (SAV) putların tanrı olamayacağını, dolayısıyla kimseye fayda veya zarar veremeyeceğini söylediği ve puta tapanları kınadığı için müşrikler onunla karşılaştıklarında "İlâhlarınızı diline dolayan bu mu?" diyerek onu küçümseyip kendisiyle alay ederlerdi; hatta Allah'ın (CC) birlik vasfı ve Rahmân ismiyle anılmasına, O'nun (CC) gönderdiği kitabın zikredilmesine tahammül edemezlerdi. Bu âyetlerde onların bu küstahça tutumu, kınayıcı bir üslupla dile getirilmektedir. Daha sonra âhiret inancı ve sorgulamasıyla ilgili aynı alaycı ve inkârcı yaklaşımları özetlenerek beklemedikleri o günün, hak ettikleri o cezanın mutlaka gerçekleşeceğine dikkat çekilmektedir.

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İnsanın çok aceleci olması
İnsanın çok aceleci olması

◾ İnsanoğlunun en zayıf yönlerinden birisi aceleci olmasıdır. İnsanın tabiatında, yaratılışında bir acelecilik vardır. İnsandan beklenen; süreceği ömründe bu huyunu köreltmesi, terbiye etmesidir.

Acelecilik, kişinin dilediklerinin hemen olması noktasında öne çıkar. Bu haslet, Müslümanın hayır ve şerri ayırması noktasında adeta gözüne bir perde olarak iner.

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Tahammülsüzlük
Tahammülsüzlük

Gerçekten insan pek tahammülsüz bir tabiatta yaratılmıştır. Başına bir fenalık geldi mi sızlanır durur. Ama ona bir nimet nasip olursa kendisinden başkasını yararlandırmaz.

Mearic Suresi 19-21 Ayetler

Mearic Suresi 19-21 Ayetleri okumak ve dinlemek için tıklayın

Mearic Suresi 19-21 Ayetler

🔺 "Tahammülsüz" diye çevirdiğimiz helû' kelimesi sözlükte "sabırsız ve bir şeye aşırı derecede düşkün" anlamlarına gelen bir sıfat olup tamahkârlık, tatminsizlik, acelecilik, sabırsızlık, tahammülsüzlük, yılgınlık ve sızlanma gibi insanların tabiatında var olan bazı olumsuz özellikleri ifade eder. 20 ve 21. âyetler bu zaafı şöyle açıklamaktadır: Başına yoksulluk, hastalık, korku vb. bir sıkıntı geldiğinde sızlanır, feryat eder ve ümitsizliğe kapılır; zenginlik, sağlık, güvenlik gibi nimet ve imkânlara kavuştuğunda ise bencilleşir, cimrileşir, eriştiği nimetleri Allah'ın bir lutfu olarak değil, kendi kudret ve gayretiyle elde ettiği varlık olarak değerlendirir; ne Allah yolunda harcamada bulunur ne de insanlara yardım eder.

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