Kalabalık Yalnızlık ve Dijital Maskeler

Modern çağın en büyük illüzyonu, aynı anda hem herkesle bağlantıda olup hem de hiç kimse tarafından gerçekten "görülmemek" olabilir. Bildirim seslerinin hiç susmadığı, ekran ışığının yüzümüzü aydınlattığı ama içimizdeki boşluğun giderek derinleştiği bir "kalabalık yalnızlık" döneminden geçiyoruz.

👉 Kalabalık yalnızlık, fiziksel olarak insanların arasında ya da sanal olarak sosyal ağların içinde olmamıza rağmen duygusal açıdan izole hissetme halidir. Kişi sosyal ortamdadır ama anlaşılmadığını, değer görmediğini ve oraya ait olmadığını hisseder. Bu durum sadece geçici bir hüzün değil, toplumsal yansımaları olan ciddi bir sorundur. Uzmanlara göre, kalabalık yalnızlık yaşayan bireylerde empati duygusu körelebiliyor. Bu öfke ve tatminsizlik; trafikte tahammülsüzlük, iş yerinde mobbing, okulda akran zorbalığı veya sosyal medyada acılı olaylarla alay eden siber zorbalık şeklinde dışa vurulabiliyor. Hissedilen yalnızlık derinleştikçe kişi paradoksal bir şekilde ailesinden, işinden ve sosyal çevresinden daha da koparak gerçek bir izolasyon döngüsüne giriyor .

❓Peki, nasıl oluyor da bu kadar bağlıyken bu kadar kopuk hissediyoruz?