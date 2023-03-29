Osmanlı'da Ramazan geceleri
Tüm İslam aleminde büyük bir neşe içinde karşılanan mübarek Ramazan ayı, Müslüman toplumlarda muhtelif kültürler oluşmasına vesile olmuştu. Osmanlılar Şehr-i Ramazan'ın gündüzünü oruç ve ibadetlerle gecelerini ise teravihten sonra olmak kaydıyla toplumsal eğlencelerle geçirirlerdi. Tüm şehrin sahur vaktine dek aydınlık dolduğu Ramazan geceleri toplumsla bütünleşmenin sağlandığı nemli amillerdendi.
Giriş Tarihi: 29.03.2023
17:23
Güncelleme Tarihi: 29.03.2023
17:46
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On bir ayın sultanı Ramazan ayı, tüm İslam aleminde en önemli zamansal misafir olarak kabul edilir. Sene içindeki nefsi muhasebesi için Ramazan ayını bir vesile bilen müminler, bu ay boyunca Allah'ın (CC) ipine sıkı sıkıya sarılırlar.
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Asırlar boyunca Ramazan gecelerinde her taraf kandillerle donatılır ve Ramazan-ı Şerif'in ruhu toplumun tüm kesimine nüfuz ederdi.
Ramazan'ın fazilet ve önemi
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İslam medeniyetinin zirve noktalarından biri olarak kabul edilen Osmanlılar döneminde Ramazan-ı Şerif hem manevi olarak en üst düzeyde yaşatılır hem de maddi olarak ciddi bir hazırlık yapılırdı.
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Osmanlı idaresi ve toplumu günler öncesinden Ramazan-ı Şerif'e tam manasıyla hazırlanır, manevi hayatın yanında toplumsal bütünlük için çeşitli faaliyetler düzenlenir.
Ramazan'dan An'lar
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Osmanlı'da Ramazan ayının gündüzleri oruç ve mukabele gibi dini vecibelerle geçerken geceleri farklı bir havaya sahiptir. Zamanla Şehr-i Ramazan Osmanlılar için gece faaliyet ve gezmelerinin yapıldığı bir zaman dilimi haline gelmiştir.
◾ Bilhassa
İstanbul'da teravih namazından sonra başlayan Ramazan geceleri; Karagöz ve Hacivat Oyunu, Orta Oyunu, Meddah, Şehzadebaşı - Direklerarası, Ramazan Piyasası ve Ramazan kahveleri başta olmak üzere çeşitli etkimliklerle ihya edilirdi.
Karagöz ve Hacivat Oyunu
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"Hayal-i Zıll" (hayal gölgesi) adıyla da bilinen Karagöz ve Hacivat Oyunu, kültürümüzün en önemli ögelerinden birisidir. Çubukla oynatılan karakterlerin biribirinden güzel hikayeleri asırlarca milletimizin hafızasında yer etmiştir.
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Şeyh Küşteri tarafından sergilendikten sonra Anadolu sathında çokça sevilen oyun, fetihler yoluyla Avrupa'da da yayılarak geniş bir izleyici kitlesine kavuşur.
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Karagöz oynatıcıları on bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'e özel her güne ayrı oyun hazırlardı. Ramazan ayı boyunca Memalik-i Osmaniye üzerinde Karagöz ve Hacivat'ın o doyumsuz hikayeleri anlatılır.
Ramazan'ın vazgeçilmez sahur eğlencesi
Orta Oyunu
◾ Dekorun olmadığı, halk önünde çokça oyuncuyla icra edilen müzikli Türk tiyatrosu olarak bilinen Orta Oyunu,
Ramazan gecelerinin vazgeçilmezlerinden birisidir.
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Sultan Abdulaziz döneminde halk arasında yaygınlaşan bu oyun halk arasında; Kol Oyunu, Zuhuri Kolu, Meydan Oyunu, Meydan-ı Sühan, Zuhuri gibi farklı isimlerle de anılır.
◾ İçerik anlamında
Karagöz - Hacivat oyununa benzeyen Orta Oyunu, teknik anlamda kendine has bir yapıya sahiptir. Oyunun kökü Endülüs'ten Osmanlı'ya sığınan Yahudilerin sokaklarda oynadıkları tasviri sanatlara dek dayanır.
Orta oyununun son temsilcisi