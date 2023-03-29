Osmanlı'da Ramazan geceleri

◾ On bir ayın sultanı Ramazan ayı, tüm İslam aleminde en önemli zamansal misafir olarak kabul edilir. Sene içindeki nefsi muhasebesi için Ramazan ayını bir vesile bilen müminler, bu ay boyunca Allah'ın (CC) ipine sıkı sıkıya sarılırlar.

◾ Asırlar boyunca Ramazan gecelerinde her taraf kandillerle donatılır ve Ramazan-ı Şerif'in ruhu toplumun tüm kesimine nüfuz ederdi.

Ramazan'ın fazilet ve önemi