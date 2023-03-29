Turhan ve Ayşe Atacan Çiftinin Ramazan Anıları | Ramazan'dan An'lar

Mübarek Ramazan ayı, beraberinde bereketi de getiren, faziletli bir mevsimdir. Yeme içmeden mahrum kalmanın yanı sıra kalpleri rahmet ile dolduran, insanların ruhlarını tazeleyen bir iklimdir. İslam medeniyetinin bir tezahürü olan bu ay geldiğinde insanlar daha çok paylaşır, birbirini gözetir, büyüklerimizin anlattığı eski Ramazanlar yad edilir. Bu anların peşine düştüğümüz "Ramazan'dan An'lar" programımızın bu seneki ilk konukları Turhan ve Ayşe Atacan çifti oldu. Büyüklerimiz, bizlere eski Ramazanlara dair güzel anlarını anlattılar.

◾ On bir ay boyunca tüm Müslüman aleminin büyük bir hasret ile beklediği Ramazan, İslam medeniyetinin bir tezahürüdür. Bu faziletli ay geldiğinde her evde tatlı bir telaş başlar. Ramazan'a hazırlığın ardından oruç, en güzel şekilde karşılanır. Camilere mahyalar asılır, sofralar hurma ve pide ile donatılır.

◾ Büyüklerimizin bize anlattığı o eski Ramazanlar ise her daim özlemle yad edilir. Bu anların peşine düştüğümüz "Ramazan'dan An'lar" programımız geçtiğimiz Ramazan'da olduğu gibi bu sene de kaldığı yerden devam ediyor. Bu hafta Turhan ve Ayşe Atacan çiftinin evine misafir olduk. Bizlere Ramazan'a dair birbirinden güzel anılarını anlattılar.

Turhan Atacan:

◾ İsmim Turhan Atacan. 1943 yılında Gümüşhane Torul kazasının Alınyayla Köyü, eski ismi ile Macera'da doğdum. 9 yaşına kadar o köyde hayatım geçti. Köyümüzde okul olmadığı için babam beni Giresun Tirebolu'da ilkokula kaydettirdi.

Ayşe Atacan:

◾ Şimdiki adım Ayşe Atacan ama bekarlık soy ismim Karadeniz'di, Ayşe Karadeniz. Tirebolu'nun Karaahmetli Köyü'nde doğdum. Küçüklüğümüz tabii ki köy hayatında geldi geçti. Üç kardeş bir evde duruyordu babamlar. Bizim için çok güzeldi tabii çocuktuk.

Turhan Atacan:

◾ Eskiden Ramazan gelmeden önce insanlar hem bir hazırlık içerisinde hem duygusal olarak işte Ramazan'a 15 gün kaldı, Ramazan'a 1 ay kaldı hep onun bir özlemi başlardı yani. Önce ev temizlikleriyle başlanıyordu, Ev boyanacaksa boyalar yapılıyordu, diğer böreklik yufkalar açılıyordu, hatta birbirlerine yardımlaşıyordu iki üç aile bir araya gelip. Beraber açıp paylaşıyorlardı. Efendim bir ay kaldı 15 gün kaldı aha Ramazan geldi. Ramazan gelince de bir bereket gelir. İftar, sahur, teravih namazları...

Ayşe Atacan:

◾ Küçük çocuklar gitmek için can atıyordu. O güzelliği gördüğü için büyük küçük "haydi" dendi mi herkes gidiyordu. Şimdi çocuğu götüremiyorsun.

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