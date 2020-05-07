Ramazan'ın vazgeçilmez sahur eğlencesi: Karagöz ve Hacivat

Karagöz ve Hacivat, Ramazan'ın vazgeçilmez eğlencelerinden biriydi. Osmanlı'da özellikle de Ramazan ayı yaza denk geldiğinde geceleri sahura kadar değerlendirilirdi. Karagöz ustaları on bir ayın sultanında özel, Kadir Gecesi'ne kadar geçen 28 gün için 28 oyun hazırlardı.

Ramazan ile özdeşlemiş geleneklerimizden biri olan Karagöz ve Hacivat, bir gölge oyunuydu. Bir tarafta halk adamı ve doğrucu Karagöz, diğer tarafta kibar ve bilgili Hacivat bulunurdu. Zaman zaman hikâyelere Beberuhi, Tuzsuz Deli Bekir, Bekçi gibi karakterler girer bu ikilinin maceralarına renk katardı. Bu kahramanlarıyla bütün bir Osmanlı coğrafyasını yansıttı.

Osmanlı'daki Ramazan gelenekleri