Kosova'nın Osmanlı Döneminden Kalma Mimarileri: Camilerden Çeşmelere

Merre Hüseyin (Kurşunlu) Camii

🔷 İpek şehir merkezine yakın bir yerde bulunan Merre Hüseyin (Kurşunlu) Camii 17. yüzyıl başında yapılmıştır. Merre (Mere) Hüseyin Paşa, vakfı olan bu camiden başka, İpek'te bir hamam ve bir de han inşa ettirmiştir.

🔷 Merre Hüseyin Paşa iki defa sadrazamlık makamına oturmuş, çeşitli devlet görevlerinde bulunmuştur. Rumeli'de memuriyeti bulunmayan Merre Hüseyin Paşa'nın, İpekli olduğundan dolayı bu camiyi yaptırdığı düşünülmektedir.