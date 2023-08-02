Liderlik ve yöneticilik arasındaki farklar nelerdir?

LİDERLİK VE YÖNETİCİLİK ARASINDAKİ FARKLAR NELERDİR?

◼ Hayatın her alanında çevrelerinden sıyrılarak insanları etki alanlarına almayı başarabilen kişilere lider denir. Lider, organizasyonun başarıya ulaşmasını sağlamak için çalışanlarını motive eden ve en iyi şekilde yöneten kişidir. Liderlerin en göze çarpan özellikleri; yönetimdeki dürüstlükleri, güven uyandırmaları, çalışanlara saygılarıdır.

◼ Liderler, insan kitlelerini peşlerinde sürükler. Kişiler, severek ve isteyerek liderlerini takip ederler. Liderlerini takip eden kitle bunu büyük bir inanç ve güven duygusuyla yapar. Liderin, inanılır ve güvenillir olmasının yanında cesareti, doğruluğu, zekası gibi kişisel vasıfları da bulunur. Liderlik özelliği taşıyan kişiler tehditler yerine fırsatlara odaklıdır, risk alabilir ve yenilikçidirler. Geleceği hayal edebilir, astlarını güçlendirir ve en küçük başarıları dahi ödüllendirme özelliğine sahiptirler.

HZ. PEYGAMBER'İN LİDERLİK ÖZELLİKLERİ