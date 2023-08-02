Liderlik ve yöneticilik arasındaki farklar nelerdir?
Günümüzde her yönetici lidermiş gibi algılanır oysa liderlik ve yöneticilik arasında ayırt edici özellikler bulunur. Yönetici, insanları etkileme gücünü resmi yollarla elde ederken lider insanlarla kurduğu sosyal etkileşim ile bu durumu sağlayan kişidir. Lider, bir grubu yönetmek için resmi olarak atanabileceği gibi gayriresmi olarak da ortaya çıkabilir. Yönetici ise yalnız resmi yollarla atanan kişidir. Peki, lider ve yönetici arasındaki farklar nedir?
Giriş Tarihi: 02.08.2023
13:28
Güncelleme Tarihi: 02.08.2023
13:46
LİDERLİK VE YÖNETİCİLİK ARASINDAKİ FARKLAR NELERDİR?
◼ Hayatın her alanında çevrelerinden sıyrılarak insanları
kişilere etki alanlarına almayı başarabilen Lider, organizasyonun başarıya ulaşmasını sağlamak için çalışanlarını motive eden ve en iyi şekilde yöneten kişidir. Liderlerin en göze çarpan özellikleri; lider denir. yönetimdeki dürüstlükleri, güven uyandırmaları, çalışanlara saygılarıdır.
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Liderler, insan kitlelerini peşlerinde sürükler. Kişiler, liderlerini takip ederler. Liderlerini takip eden kitle bunu büyük bir inanç ve güven duygusuyla yapar. Liderin, inanılır ve güvenillir olmasının yanında cesareti, doğruluğu, zekası gibi kişisel vasıfları da bulunur. Liderlik özelliği taşıyan kişiler tehditler yerine fırsatlara odaklıdır, risk alabilir ve yenilikçidirler. Geleceği hayal edebilir, astlarını güçlendirir ve en küçük başarıları dahi ödüllendirme özelliğine sahiptirler. severek ve isteyerek
HZ. PEYGAMBER'İN LİDERLİK ÖZELLİKLERİ
LİDERLİĞİN ÇEŞİTLİ TANIMLARI VARDIR
◼ Her kavram gibi
liderlik mefhumu da kendisine farklı şekillerde izahatler bulur. Bu yorumlama ve tabir etmeler insanlığın liderlikten anladıklarıyla doğru orantılıdır.
➡ "Başkalarının hareketlerine etki eden güç"
➡ "Başkalarının düşünce ve eylemlerini etkileme gücü"
➡ "Sıradan insanların olağanüstü işler yapmasını sağlayan yol göstericilik" gibi liderlik tanımlamaları mevcuttur.
LİDERİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?
◾ Liderler
etki alanları yüksek ve kararlı kişilerdir. Ait oldukları grubun her manada yükselmesi için çaba gösterirler. Çevrelerinde bulunan bireyleri hitabet gücüyle ve sahip oldukları bilgi ve vizyon ile etkiler.
◾ Liderlerin pek çok özelliklerinin yanında başkalarını etkileyebilmeleri ise üç şekilde gerçekleşir. Bunlar; dürüstlük, kendine güven ve teknik yeteneklerdir.
Vizyon sahibi olmak ne demek?
İleri görüşlü olmayı, ayağı sağlam basan planlar ve hayaller kurmayı ifade eden bir tanımlamadır.
HEDEFE ZORUNLU YÜRÜYÜŞ: DİSİPLİN
Liderlik çeşitleri
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Vizyoner lider:
➡ Geleceğe
yüksek analiz ve sentez yeteneğine sahiptir. yeni bakış açılarıyla bakabilir,
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Dönüşümcü lider:
➡ Yenilikçi yaklaşımla çalışanların ö
liderlik türüdür. ğrenmelerini kolaylaştırarak en yüksek performansı sağlayan
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Otoriter lider:
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yetkiyi merkezi hale getiren liderlik sınıfıdır. Ödüllendirme ve cezalandırma gücünü kullanan,
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Doğal lider:
➡ Herhangi bir otorite tarafından seçilmemiştir. Grup tarafından
benimsenerek kabul edilmiş liderliktir.
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Dağıtımcı lider:
➡ Görev ve sorumlulukların dağıtıldığı,
liderlik tipidir. bireysellikten uzaklaşıp takım başarısının önde tutulduğu
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Tam serbesti tanıyan lider:
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liderliktir. Karar vermekten ve sorumluluktan kaçınan
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Hizmetkar lider:
➡ Diğer insanlarla
duygusal olarak onları anlayan, dinleyen ve destekleyen lidere verilen sıfattır. empati kurabilen,
İNSAN OLMANIN GEREĞİ