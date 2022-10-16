Hedefe zorunlu yürüyüş: Disiplin
Bir imtihan yurdu olan dünya hayatı kah hızlı kah yavaş bir şekilde geçiyor. Unutmak kökünden gelen insan ise bu fani alemde hedefler kurmaya, yeni rotalar belirlemeye ve yeni maceralara yelken açmaya her daim devam ediyor. Sizler için hedef ve ona giden yolda önemli olan köşe taşlarını yazdık.
Giriş Tarihi: 16.10.2022
07:45
Güncelleme Tarihi: 16.10.2022
08:51
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İnsanoğlu dünyaya bir defaya mahsus gelir. Bu sınav hali kendisine bahşedilen ömür kadar sürerken insan, daima hedefleri ile bu döngüyü geçirir.
🔹 Kişinin ruhi manada başarıya ulaşması için evvela kendisine
bir durak, hedef, başarı merkezi seçmesi gerekir. Çünkü ulaşılacak yolun olmaması tüm eylemleri başarısız kılar.
Her gün güncellenen varlık
🔹 Nokta belirlendikten sonra mühim olan sizi oraya götürecek plandır. Bu minvalde iyi bir
plan kurulması başarı için elzem olduğu kadar ruhi anlamda da bir hazırlıktır.
🔹 Lakin unutulmamalıdır ki esas plan daima
gelişkendir. Keskin hatlı planlar bir noktadan sonra işlevsiz kalır. Her radikalizm bir noktadan sonra popülerliğe döner.
İnsan olmanın gereği
🔹 Başarıya ulaşmak bir noktada çevresel etkenlere bağlı olsa da bu yolda
esas olan insanın kendisidir. Karakterinizi güçlendirmeniz sizi bu çetin yolda daha da kuvvetli kılar.
Kalbi ürperen veli
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Düşünmek insana daima yeni kapılar açar. Bu bakımdan ele alındığında insan daima düşünen ve bu düşünce eylemi neticesinde ortaya nazariyeler koyan bir varlıktır.
🔹 Hedefe odaklanmanın yanında
hedef hakkında, hedef etrafında düşünmek de insanı hakikate ve varacağı noktaya maddi ve manevi olarak hazırlar.
İnsan ilişkilerinde dikkat edilmesi gerekenler
🔹 Zaman insan için en önemli ve büyük sermayedir.
Çünkü hiçbir şekilde geri getirilemez ve yeri doldurulamaz. Bir hedefi, varış noktası olan insan en çok zamanın farkında olur.
🔹 Maksada ulaşmak en çok zaman mefhumu ile alakalı bir meseledir. Ne olduğu gibi bırakmak ne de olduğunun fazla değer yüklemek zamanın hakikatini
ortadan kaldırmaz.
İslam felsefesinden moderniteye: Zaman