Hedefe zorunlu yürüyüş: Disiplin

🔹 İnsanoğlu dünyaya bir defaya mahsus gelir. Bu sınav hali kendisine bahşedilen ömür kadar sürerken insan, daima hedefleri ile bu döngüyü geçirir.

🔹 Kişinin ruhi manada başarıya ulaşması için evvela kendisine bir durak, hedef, başarı merkezi seçmesi gerekir. Çünkü ulaşılacak yolun olmaması tüm eylemleri başarısız kılar.

Her gün güncellenen varlık