İslam felsefesinden moderniteye: Zaman

Zamanın tanımı, ne olduğu konusu, hem bilim dünyasında hem de felsefi tartışmalarda sıklıkla dile getirilen bir konudur.

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🔹 Pek çok bilim insanı, zamanın gizemini arttıracak türde açıklamalara yer verir. Ancak buna karşın hiç kimse zamanı tam olarak açıklayabilecek bir tanım bulamamıştır.

🔹 Zaman evrende sahip olduğumuz en değerli ve yegâne kaynaktır. Zaman depolanabilen, saklanabilen, biriktirilebilen, satılabilen, satın alınan, devredilen, geri döndürülen, ileri sarılan bir şey değildir.

📌 İçinde bulunduğumuz durum, ortam veya meşguliyet bizim zamanı da kendimize göre tanımlamamızı sağlar.