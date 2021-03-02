İslam felsefesinden moderniteye: Zaman

Zaman ve zamanın süresini belirten müddet gibi ifadeler Kur'an-ı Kerim'de geçmez. Buna karşın zamanın sürekliliği için kullanılan ebed ifadesi 38 ayette yer alır.
💠
🔹 Gece ve gündüzün peş peşe getirilmesi, bir işin ve ibadetin vaktini bildiren ibareler, gün, ay, yıl gibi belirtilen sınırlı zamanlara yer verilen Kur'an-ı Kerim'de, ahirete dair ayetlerde "kıyamet günü, son gün, hesap günü, ayırım günü, din günü" gibi ifadeler çok sık geçer.
🔹 Kur'an-ı Kerim'de zamanla ilgili yer alan bir başka kavram ise "saat"tir. Çoğunlukla kâinatın son bulacağı zamanı ifade eder, bazı ayetlerde de insanların ecellerinin değişmezliği bağlamında geçer.
🔹 Bazı ayetlerde fecir, kuşluk vakti, asr* örnekleriyle zamana yemin edilmesi onun değerine işarettir.
*Fecr suresi 1. ayetin tefsiri 📕 ve meali 🔊
Duhâ suresi 1. ayetin tefsiri 📕 ve meali 🔊
Asr suresi 1. ayetin tefsiri 📕 ve meali 🔊
💠
🔶 Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (sav) bir hadis-i şerifte zaman ile ilgili şöyle buyurmuştur:
"İki nimet vardır ki, insanların çoğu onları takdir etme hususunda aldanmışlardır. Bunlar, sağlık ve boş zamandır."
Buhari, Rikak, 1
"Kıyamet gününde insanoğlu şu beş şeyden hesaba çekilmedikçe Rabbinin huzurundan bir yere kımıldayamaz: Ömrünü nerede ve nasıl geçirdiğinden, gençliğini nerede yıprattığından, malını nereden kazanıp nerede harcadığından, bildiği ile amel edip etmediğinden."
Tirmizî, Sıfatü"l-kıyâme, 1
📌 Allah'ın Resulünün de vurguladığı üzere zaman oldukça büyük bir nimettir ve boş yere harcanan bir zamanın telafisi yoktur.