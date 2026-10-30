İçimizdeki güç: Öz güven

1 /10 Adım adım öz güven















Öz güven nedir?

🔷 Öz güven, kişinin kendisiyle barışık olması halidir. Öz güvenli kişi kendini sever, birçok konuda kendini yeterli görür, yapabildiklerinin farkındadır ve bu durumu davranışlarıyla da destekler. Öz güvenli bireyler kendileriyle barışık oldukları gibi çevreleriyle de iyi ilişkiler içerisindedir.

🔷 Öz güven, doğduğumuz andan itibaren ailemiz ile kurduğumuz iyi ilişkiler çerçevesinde oluşmaya başlar ve hayatımızın ilerleyen yıllarında da devam eder. Fakat bazı kişiler kendilerine güvenme konusunda bazı problemler yaşarlar. Öz güven eksikliği ya da düşük öz güven olarak adlandırılan bu problemlerin nedenleri genel olarak çocukluk çağlarında çevremizin etkisiyle oluşsa da bir çok nedeni vardır.