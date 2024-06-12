Kulu diri kılan eylem: Zikir

💠 Allah Teala'yı anmak ve böylece gafletten kurtuluş, uyanış anlamına gelen zikir, dil ve kalp ile yapılan bir eylemdir. Pek çok ayette geçen kavramın esasında "anmak" vardır.

💠 Dil ve kalp ile Allah'ı (CC) anmak olan zikir; şükür, övgü, hamd, tesbih ile yapılır. İbadetler ve tefekkür de zikir eyleminin sınırları içinde ele alınır.

HER AN HUZURDA OLMA BİLİNCİ: İHSAN