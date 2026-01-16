Hayatta Güvenle İlerlemenin Yolu: İhtiyat

2 /6 Neden İhtiyata Muhtacız?













🔸Dinde her şey siyah ve beyaz (helal ve haram) değildir. Hz. Peygamber (s.a.v.) bu durumu şöyle anlatır:

"Şurası muhakkak ki, haramlar apaçık bellidir, helaller de apaçık bellidir. Bu ikisi arasında (haram veya helal olduğu) şüpheli olanlar vardır. İnsanlardan çoğu bunları bilmez..."

[Buharî, İman 39, Büyû 2; Müslim, Müsakat 107, (1599); Ebu Davud, Büyû 3, (3329, 3330); Tirmizî, Büyû 1, (1205); Nesâî, Büyû 2, (7, 241).]

🔸Örneğin; 20'li yaşlarda olduğunuzu farz edelim. Önünüze bir iş fırsatı, sosyal ortam ya da finansal bir teklif geldiğinde şu ikilemde kalabilirsiniz: "Bunu yapmam farz mı, yoksa yapsam sadece sevap mı kazanırım?" / "Bu davranış haram mı, yoksa sadece mekruh (hoş olmayan) bir şey mi?"