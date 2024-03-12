İstiklal Marşı’nın kabulü

724 şiir arasında istenilen coşkuda bir şiir yoktu

◼ Mehmet Akif, 23 Nisan 1920'de açılan ilk mecliste, Burdur Milletvekili olarak yer aldı. Ancak görev yeri Ankara değil; Anadolu'ydu. Kısa sürede 11 şehir dolaştı. Camilerden insanlara seslendi ve millete hep aynı şeyi söyledi: "Fesattan uzak durun!"

◼ Tam da o dönemlerde, 1921'de Maarif Vekaleti (Eğitim Bakanlığı), tüm ulusu bir arada tutacak Milli Marş için bir yarışma başlattı. 724 eserin katıldığı bu yarışmada, heyecan uyandıracak bir şiire ise rastlanılamadı.