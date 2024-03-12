İstiklal Marşı'nın kabulü
Bugün İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümü. Mehmet Akif Ersoy tarafından yazılan, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin simgesi ve milli mutabakat metni olan İstiklal Marşı, 12 Mart 1921 tarihinde kabul edildi. 103 yıl önce TBMM'de ilk kez okunan marş, tüm milletvekilleri tarafından alkışlanarak, dört defa ayakta dinlenmişti. Böylece, İstiklal Marşı milli marşımız; Mehmet Akif Ersoy ise vatan şairimiz olmuştu. Peki İstiklal Marşı ne zaman kabul edildi? Mehmet Akif Ersoy hangi şartla İstiklal Marşı için düzenlenen yarışmaya katılmayı kabul etmişti? İşte İstiklal Marşı'nın kabulüne dair detaylar...
Giriş Tarihi: 12.03.2024
14:13
Güncelleme Tarihi: 12.03.2024
14:28
◼ İstiklal Marşı, kurtuluş mücadelesinin sürdüğü günlerde
gündeme gelen bir konuydu. Böyle bir marş, kurtuluş mücadelesi veren halkın manevi duygularını coşturabilecek bir metin olmalıydı.
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Millî Mücadele'nin en zorlu dönemleriydi. Bir yandan yurdun dört bir yanında vatan müdafaası yapılıyor, diğer taraftan yeni kurulacak olan devletin temelleri atılıyordu.
MEHMET AKİF ERSOY'DAN 100 ALINTI
724 şiir arasında istenilen coşkuda bir şiir yoktu
◼ Mehmet Akif,
23 Nisan 1920'de açılan ilk mecliste, Burdur Milletvekili olarak yer aldı. Ancak görev yeri Ankara değil; Anadolu'ydu. Kısa sürede 11 şehir dolaştı. Camilerden insanlara seslendi ve millete hep aynı şeyi söyledi: " Fesattan uzak durun!"
◼ Tam da o dönemlerde, 1921'de M
aarif Vekaleti (Eğitim Bakanlığı), tüm ulusu bir arada tutacak Milli Marş için bir yarışma başlattı. 724 eserin katıldığı bu yarışmada, heyecan uyandıracak bir şiire ise rastlanılamadı.
◼ Tüm imkansızlıklara rağmen tek yürek olan bu millete, elde ettiği başarıları, vatan toprağının kutsallığını ve
milli heyecanı hatırlatacak bir millî marşa ihtiyaç vardı. Kurtuluş mücadelesinin binlerce neferinden biriydi Mehmet Âkif.
◼ Bir memleket
kurulacaktı ve yıllar boyu savaşlarda ezilmiş, savaşlarda azalmış o memlekete, onun deyimiyle " lazımdı. Âsımlar"
ÇOK YÖNLÜ BİR ŞAİR PORTRESİ: MEHMET AKİF ERSOY
‘İstiklal mücadelesinin ruhunu terennüm edecek’
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Önergenin kabulü üzerine, kürsüye çağrılan Hamdullah Suphi, yaptığı konuşmada "İstiklâl mücadelesinin ruhunu terennüm edecek" bir marş için şairlere müracaat edildiğini ve gelen şiirlerden yedi tanesinin aranılan niteliklere haiz olduğunu anlattı. Fakat şahsen "fevkalâde kuvvetli bir şiir aramak lüzumundan dolayı" Mehmet Âkif'ten bir şiir yazmasını rica ettiğini belirtti.
"Para ödülünü" almamak şartıyla yazdı
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İstiklâl duygusunu en iyi şekilde yansıtacak bir şiir aranıyordu ve bunu yazana karşılığında bir ödül verilecekti. Kalbi vatan sevgisiyle dolu olan Âkif, bu şiiri yazmayı istiyor; fakat ödülü istemiyordu.
◼ Onu, dönemin Maarif Vekili
Hamdullah Suphi ikna etti. Mehmet Âkif, o dönem yaşadığı Tacettin Dergâhı'nda, şartıyla bir şiir yazmayı kabul etti. "ödülü almayacağı"
MEHMET AKİF ERSOY'UN AHLAK ANLAYIŞININ TEMELLERİ