Tokadîzâde Şekib Bey’in Edebi Mirası

2 /9 Şair Kimliği















💠Rüşdiye mektebini başarıyla bitirmenin ardından İzmir müftüsü Mehmed Said Efendi, Şeyhzâde Hâfız Ali Haydar, Leblebicizâde Tevfik ve Kıbrıslı Kâmil gibi önemli hocalardan dersler aldı. Arapça, Farsça, felsefe, kimya ve coğrafyayı öğrendi. Bu süreçte Edebiyat alanında da kendisini geliştirme fırsatı buldu.

💠Şekip Bey aynı zamanda tasavvufla da iştigal etmiş, Mevleviler ile bağ kurmuştu. Bilhassa dini-tasavvufi şiirler hususundaki başarısının arkasında işte bu bağlantı yatıyor.