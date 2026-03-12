Bugün
Mehmet Akif Ersoy'un Mısırlı şairlerle buluştuğu yer: El Fişâvi

Yayınlanma Tarihi: 12.03.2026 14:54 Güncelleme Tarihi: 12.03.2026 14:57
Sümeyye Tektaş sumeyye.gedizli@turkuvazyayin.com.tr Editör

Vatanın hürriyeti için kükremiş bir sel gibi bendini çiğneyip aşan o dev sesin, sessiz bir inzivaya çekildiği Kahire yılları; derin bir hasretin, sadakatin ve trajik bir vedanın hikayesidir aslında. Hilvan'ın kavurucu sıcağında, bir milletin vicdanı olan kaleminden dökülen son mısralar ve titizlikle ördüğü ancak sırrı mezara kadar uzanan Kur'an-ı Kerim meali, onun gurbetteki ruh halinin en çarpıcı tanıklarıdır. Peki, milli mücadelenin manevi lideri Mehmet Akif Ersoy'a Kahire'de neresi kucak açmıştı, Mısırlı şairlerle buluştuğu yer neresiydi? Sizler için araştırdık.

İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy, yalnızca bir şair değil; aynı zamanda bir fikir adamı, vatansever bir yürek ve ahlak abidesi olarak Türk milletinin kalbinde sarsılmaz bir yere sahip.

"Asım'ın Nesli" idealini bizzat yaşamı ile temsil eden Mehmet Akif, en zorlu milli mücadele yıllarında kalemi ve hitabetiyle bir milletin dirilişine rehberlik etmiş, günümüzde de bu devam ediyor.

İstiklal Marşı'nda geçen 9 kelime

◾ O; sanatı şahsi bir gaye olmaktan çıkarıp toplumun dertlerine, hürriyetine ve inancına vakfeden milletin şairidir. Kaleme aldığı her mısrada Anadolu'nun ruh köklerini ilmek ilmek işlemiştir.

◾ Onun mirası, sadece kağıt üzerindeki şiirlerinde değil; tevazu, dürüstlük ve vatan aşkıyla yoğrulmuş karakterinde yaşamaya devam etmektedir...

Mehmet Akif Ersoy deyince akıllara gelen bir şehir var, şüphesiz bu Mısır'ın başkenti Kahire. Bayrak Şairimiz 1925 ile 1936 senelerini bu tarihi şehirde geçirmiş.

◾ Bu yıllar hayatının en hüzünlü ve aynı zamanda en verimli dönemini kapsıyor. Şairimiz İstanbul'dan ayrıldıktan sonra Kahire'ye gitmiş ve buradaki Hilvan isimli köye yerleşmiştir. İşte, o günden itibaren şairimizin bitmek bilmeyen memleket hasreti baş gösterir..

Çok yönlü bir şair portresi: Mehmet Akif Ersoy

◾ Akif'e, 21 Şubat 1925 tarihinde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından kendisine "Kur'an-ı Kerim'in Türkçe tercümesini hazırlama" görevi teklif edilir.

◾ Başta tereddüt etse de bu görevi yerine getirmeye niyet eder. Büyük bir titizlikle çalıştığı meali tamamlasa da kaygılarından ötürü teslim etmez, bunun yerine meali dostu İhsan Efendi'ye verir.

1929 ve 1939 yılları arasında ise Camilatü'l- Mısriyye bilinen adıyla ise Kahire Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi'nde, Türk Dili Ve Edebiyatı dersleri vermeye başlar. Burada edebiyat profesörlüğü yapan Akif, 1933 yılı geldiğinde ise Safahat'ın yedinci cildi olan "Gölgeler"i neşretmiştir.

Mehmet Akif Ersoy'un ahlak anlayışının temelleri

Mehmet Akif Ersoy'un Mısırlı şairlerle buluştuğu yer: El Fişâvi

