Mehmet Akif Ersoy’un Mısırlı şairlerle buluştuğu yer: El Fişâvi

◾ İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy, yalnızca bir şair değil; aynı zamanda bir fikir adamı, vatansever bir yürek ve ahlak abidesi olarak Türk milletinin kalbinde sarsılmaz bir yere sahip.

◾ "Asım'ın Nesli" idealini bizzat yaşamı ile temsil eden Mehmet Akif, en zorlu milli mücadele yıllarında kalemi ve hitabetiyle bir milletin dirilişine rehberlik etmiş, günümüzde de bu devam ediyor.