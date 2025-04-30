Odunpazarı'nın adı nereden geliyor?
Eskişehir; geçmiş ile günümüz arasında köprü görevi gören illerimizden biri. Adeta "bozkırın ortasında bir vaha" olan bu yer, Osmanlı sivil mimarisinin en güzel örneklerine ev sahipliği yapmakta. Odunpazarı, Eskişehir'in ilk yerleşime açılan bölgesi. Burası "açık hava müzesi" olarak da biliniyor. Peki, Odunpazarı adını nereden almış? Odunpazarı'nın adı nereden geliyor?
🔹 Ülkemizin ortasında yer alan güzide bir beldemiz, Eskişehir. Buranın tarihi havasını yansıtan, şehrin merkezi Odunpazarı en eski yerleşim yerlerinden.
🔹 Tarihin bir nişanesi olan Osmanlı konakları ise günümüzde müzeye dönüşmüş durumda. Peki, böylesine tarihi değeri olan bu yerin adı nereden geliyor?
🔹 Odunpazarı, Osmanlı'nın Anadolu'da hüküm sürdüğü yıllar boyunca önemli bir ticaret noktası olmuştur. İşte, Odunpazarı'nın ismi de bu dönemlerde verilmiştir.
🔹 Eskişehir, yeşilliklerle bezeli bir şehir. Bu güzide ildeki ormanlardan kesilen odunlar da şehrin en işlek pazarlarından biri olan bu bölgede satılmaktaymış.
🔹 Odunların gelip satıldığı merkezi nokta olan yere, Odunpazarı ismi verilmesi uygun görülmüş. Ancak bu adın verilmesinin içinde burada odunların satılmasından yani ticari bir amaçtan öte etmenler bulunmaktaymış.
🔹 Bölgenin mimari yapısı, evlerinin bu denli tarihi olması da ismi hususunda belirleyici olmuştur. Zaman içinde, Odunpazarı ismi bu beldeyle daha çok bütünleşmiş.
🔹 Eskişehir'in en eski ve göz alıcı semti olan Odunpazarı; Osmanlı mimarisinin en güzel örnekleri ve zamanında burada yaşamış köklü ailelerin hikayeleri ile beraber de anılmaktadır.
🔹 Zaten bölgeyi hem tarihi hem özel hem de bu denli bilindik kılan unsurların başında bu sebep geliyor.
🔹 Bozkırın ortasın bir vaha olarak nam salan Eskişehir'de ilk yerleşim Odunpazarı olarak biliniyor. Bu hususta bir netlik olmasa da halk arasında yaygın olan bir söylenti mevcut.
🔹 Rivayete göre, Eskişehir'e ilk yerleşmeyi planlayan halk, o dönemler yaygın olan bir yöntem dener ve en sağlıklı, uygun bölgeyi belirlemek için farklı noktalara birer koyun ciğeri asar.