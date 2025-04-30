Odunpazarı’nın adı nereden geliyor?

3 /10 ODUNLAR SATILDIĞI YER













🔹 Odunların gelip satıldığı merkezi nokta olan yere, Odunpazarı ismi verilmesi uygun görülmüş. Ancak bu adın verilmesinin içinde burada odunların satılmasından yani ticari bir amaçtan öte etmenler bulunmaktaymış.

🔹 Bölgenin mimari yapısı, evlerinin bu denli tarihi olması da ismi hususunda belirleyici olmuştur. Zaman içinde, Odunpazarı ismi bu beldeyle daha çok bütünleşmiş.