Sivrihisar’da gezilecek yerler

📍 SİVRİHİSAR SAAT KULESİ VE SEYİR TERASI

🔸 Ülkemizde pek çok kültürel ve tarihi değere sahip şehir ve ilçeleri bulunuyor. Bunlardan biri de Eskişehir'e bağlı olan Sivrihisar. Burada gezilmesi ve görülmesi gereken yerler var. Bunlardan ilki şüphesiz Sivrihisar Saat Kulesi.

🔸 İlçenin en yüksek tepesine konumlanan saat kulesi, 1899 yılında dönemin Kaymakamı Mahmut ve Belediye Reisi Hacı Mehmet Efendi tarafından inşa ettirilmiş. Şehri adeta selamlayan saat kulesinin bulunduğu noktaya daha sonra bir seyir terası da inşa edilmiş. Burayı mutlaka ziyaret edin.

*Sivrihisar Saat Kulesi ve Seyir Terası'na giriş ücretsiz