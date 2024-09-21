Sivrihisar’da gezilecek yerler
Anadolu öyle bir yer ki nereye baksan tarih, nereye baksan bir hikaye. Eşsiz doğaya ve birbirinden güzel yapılara sahip olan beldelerden biri de Sivrihisar. "Nasreddin Hoca diyarı" olarak da nam salan bu ilçe; saat kulesinden antik kente, camilerden türbelere pek çok değişik yapıya ev sahipliği yapmaktadır. İşte, sizler için Sivrihisar'da görülmesi ve gezilmesi gereken mekanları derledik.
Giriş Tarihi: 21.09.2024
16:07
Güncelleme Tarihi: 21.09.2024
17:26
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SİVRİHİSAR SAAT KULESİ VE SEYİR TERASI
🔸 Ülkemizde pek çok kültürel ve tarihi değere sahip şehir ve ilçeleri bulunuyor. Bunlardan biri de
Eskişehir'e bağlı olan Sivrihisar. Burada gezilmesi ve görülmesi gereken yerler var. Bunlardan ilki şüphesiz Sivrihisar Saat Kulesi.
🔸 İlçenin en yüksek tepesine konumlanan saat kulesi, 1899 yılında dönemin Kaymakamı Mahmut ve Belediye Reisi Hacı Mehmet Efendi tarafından inşa ettirilmiş.
Şehri adeta selamlayan saat kulesinin bulunduğu noktaya daha sonra bir seyir terası da inşa edilmiş. Burayı mutlaka ziyaret edin.
*Sivrihisar Saat Kulesi ve Seyir Terası'na giriş ücretsiz
Türkiye'nin sakin şehirleri
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METİN YURDANUR AÇIK HAVA MÜZESİ
🔸 İlçede görülmesi gereken yerlerin başında şüphesiz
Metin Yurdanur Açık Hava Müzesi geliyor. Sivrihisar'ın sembolleri arasında yer alan bu yer Türkiye'nin ilk açık hava müzesi olma özelliğini taşıyor.
🔸 Burada tam 100 eser sergileniyor. Yetenekli heykeltraş Metin Yurdanur'un:
heykelleri mevcut. Kazım Karabekir, Nasreddin Hoca, Karacaoğlan, Dadaloğlu, Yunus Emre, Yaşar Kemal, Abidin Dino, Alaaddin Keykubat, Nene Hatun, Bektaşi Dervişi Gülbaba, Kırkpınar Ağası Hüseyin Şahin, Türk Halk Müziği sanatçısı ve derleyicisi Muzaffer Sarısözen, ağ çeken balıkçılar, madenciler ve balerin
*Açık Hava Heykel Müzesi'ni ziyaret etmek ücretsiz ve müze 24 saat açık.
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NASREDDİN HOCA KÜLTÜR EVİ
🔸 Sivrihisar'un Hortu köyünde doğan Nasreddin Hoca buranın en önemli simgelerinden biri. Burada; Nasreddin Hoca Anıt Parkı, heykeli ve bir
Nasreddin Hoca Kültür Evi bulunuyor. Bundan ötürü Sivrihisar "Nasreddin Hoca Beldesi" olarak da bilinmekte.
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Sivrihisar Belediyesi tarafından 2020 yılında restorasyonu yapılan ve kapılarını ziyaretçilerine açan Nasreddin Hoca Kültür Evi'nde; Sivrihisar gelenek ve görenekleri, yöresel kıyafetleri ve yemek kültürü, Sivrihisar ev ve konaklarının yapısı, yaşam kültürü tanıtılıyor.
*Nasreddin Hoca Kültür Evi'ni ziyaret ücretsiz.
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SİVRİHİSAR TARİHİ EVLERİ
🔸 İlçenin yapısını oluşturan ve tarihini adeta bizlere haykıran Sivrihisar Tarihi Evleri ise bölgenin en çok merak edilenlerinden.
Geçmiş ile günümüz arasında bir köprü görevi gören bu evleri görmeye her yerden insan gelmekte.
🔸 Arnavut kaldırımları, dar sokakları ve ahşap evleriyle ilgi odağı konumunda.
Sivrihisar'a yolu düşenlerin bu evleri muhakkak görmesi gerek.
Bir Osmanlı kasabası: Göynük
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ALEMŞAH TÜRBESİ
🔸 Selçuklu dönemine ait olan
Alemşah Türbesi, 1328 yılında Melikşah tarafından şehit olan kardeşi Sultan Şah için inşa ettirilir. Burası, Sivrihisar merkeze yürüme mesafesinde yer almakta.
🔸 Kesme taştan inşa edilen türbe, iki katlıdır ve alt katında mezar bulunur. Kesme taşlardaki süslemeler ise bize,
Selçuklular Dönemi'ne ait bir yapı olduğunu net bir şekilde gösterir.