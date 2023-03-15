İstiklal Marşı'nda geçen 9 kelime
Mehmet Akif Ersoy'un Taceddin Dergahı'nda "Kahraman Ordumuza" hitaben yazdığı şiir, 12 Mart 1921 tarihinde Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından İstiklal Marşı olarak kabul edilir. Hissettirdikleri, ifadeleri ve kullandığı kelimelerle Akif hem yüreğinde taşıdıklarını hem de o dönemi çok iyi özetler. İşte her bir kıtasını ezbere bildiğimiz İstiklal Marşı'nda geçen bazı kelimelerin anlamları...
Giriş Tarihi: 15.03.2023
14:56
Güncelleme Tarihi: 15.03.2023
14:57
🔷 Milli Mücadele döneminin en çetin günlerinde
Erkan-ı Harbiye Başkanlığının isteği üzerine, Maarif Vekaleti milli marş yarışması düzenler. Açılan yarışmanın temel amacı, Türk ordusuna moral vermektir.
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Yarışmaya gelen 700'den fazla şiirler arasında hiçbiri beğenilmez. Para ödülü sebebiyle yarışmaya katılmayan dönemin büyük şairi Mehmet Âkif'i arkadaşları ikna eder. Ödülün kaldırılabileceğinin belirtilmesi üzerine Âkif şiir yazmaya başlar.
Çok yönlü bir şair portresi: Mehmet Akif Ersoy
🔷 Taceddin Dergahı'nda yaşayan Mehmet Akif, milleti için gece gündüz çalışarak hissettiklerini kaleme alır. Konya Mebusu Hafız Bekir Efendi, Cemal Kutay'a Mehmet Akif'in İstiklal Marşı'nı nasıl yazdığını şöyle anlattı:
"Âkif, bir gece birden uyanır, kâğıt arar, bulamayınca kurşun kalemiyle yer yatağının sağındaki duvara marşın "Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım" mısrasıyla başlayan kıtasını yazar."
🔷 Meclisin
12 Mart 1921 tarihli oturumunda, Akif'in kaleme aldığı şiir okunur. Çok beğenilen şiir, meclisin genel kabulüyle İstiklâl Marşı güftesi olarak kabul edilir.
🔷 Yarışmanın ödülü meclis kararı olduğu için kazanana verilmesi zaruri hale geldiğinden Mehmet Akif'e verilir. Âkif, parayı yoksul kadın ve çocuklara iş öğreten
Dârü'l-mesâî adlı hayır cemiyetine bağışlar.
Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı'nı nasıl yazdı?
Hakkıdır, Hakk' a tapan, milletimin istiklal.
🔷 Hakk ifadesi
Allah Teala'dır. Dini İslam olan Türk milletinin, Allah'a (CC) inandığını vurgular. Bu kelime dilimizde " doğru, hakikat, İslam" manalarına da gelir.
Mehmet Akif'e göre ideal Müslüman nasıl olmalıdır?