İstiklal Marşı'nda geçen 9 kelime

Mehmet Akif Ersoy'un Taceddin Dergahı'nda "Kahraman Ordumuza" hitaben yazdığı şiir, 12 Mart 1921 tarihinde Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından İstiklal Marşı olarak kabul edilir. Hissettirdikleri, ifadeleri ve kullandığı kelimelerle Akif hem yüreğinde taşıdıklarını hem de o dönemi çok iyi özetler. İşte her bir kıtasını ezbere bildiğimiz İstiklal Marşı'nda geçen bazı kelimelerin anlamları...