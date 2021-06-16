Mehmet Akif'e göre ideal Müslüman nasıl olmalıdır?

🔶Akif, memleketin en zor yıllarında birçok aydının aksine kalemine sarılmış gerek edebi gerekse fikri anlamda birçok eser vermişti.

🔶Milleti için sunduğu çözüm önerileri, Batı'dan devşirme değil bizzat bu topraklar için hazırlanmış özel "reçeteler"di. Samimiyeti hem davasında hem de eserlerindeydi. Bu sebeple kendisinin de ifade ettiği gibi: "Bir yığın söz ki, samîmiyyeti ancak hüneri"ydi...

🔶Akif, hüneri samimiyetinde ve daha pek çok niteliğinde olan Safahat isimli eserinde, ideal Müslüman tipini ve niteliklerini sıraladı.

🔶Şahsi hayatında da yüksek dini, ahlaki, milli ve manevi niteliklere sahip olan İstiklal şairimiz, bu değerleri topluma aşılamak için kalemiyle büyük mücadeleler verdi.

Mehmet Akif Ersoy kimdir?