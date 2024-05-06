Kadim bir öncü: Nizamiye Medreseleri

İSLAM VE EĞİTİM

◼ Tarih boyunca eğitimin en çok önemsendiği din İslam'dır. İslam'ın önderlik ettiği toplumsal değişimde en önemli ayaklardan birisi eğitimdi ve Müslümanlar bu açıdan rakiplerinden fersah fersah ileride olmuşlardı.

◼ Ashab-ı Suffa ile başlayan ilim faaliyetleri farklı kurumlar aracılığıyla başka bir soluk kazanarak her yaştan kimseye ulaşmıştı. İslam kültüründe eğitim belli bir kesimi değil herkesi kapsardı.

İLİM İÇİN KİLOMETRELERİ YAYA YÜRÜYEN MÜSLÜMAN ÂLİMLER