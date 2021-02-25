İlim için kilometreleri yaya yürüyen Müslüman âlimler

Allah'ın Peygamber Efendimize ilk emri "Oku!" manasındaki "İkra!" olmuştur. İslam, çeşitli ayetlerde ilmi yüceltmiş ve Müslümanların ilme yönelmesini teşvik etmiştir.

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📌 Zümer suresi 9. ayetinde geçen "Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?" cümlesi ile ilmin Allah katında mutlak bir değer olduğuna işaret edilmiş; hem dini hem de din dışı konularda "ilim" kelimesi ve türevleri Kur'an-ı Kerim'de 750 defa geçmiştir.

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📌 Bakara suresinin 120. ayetinde Kur'an-ı Kerim, kendisini de Allah'tan gelen "ilim" olarak tanımlar.

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📌 Taha suresinin 114. ayetinde "Rabbim, ilmimi arttır! de…" diye Allah'a dua etmemiz öğütlenir.

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Hadis-i şeriflerde de ilim öğrenmenin önemi sık sık vurgulanan bir husustur. İlim için yolculuğa çıkma konusunda Peygamberimiz şöyle buyurmuştur:

📌 "İlim elde etmek amacıyla evinden çıkan kimse evine dönünceye kadar geçirdiği bütün zamanını Allah yolunda harcamış sayılır."*

📌 "İlim elde etmek için yola çıkanlara Allah cennetin yollarından birini bulmayı kolaylaştırır."**

*: İbn Mâce, Cihâd, 13; Tirmizî, ʿİlim, 2.

**: Müsned, II, 252, 325, 407; Buhârî, "ʿİlim", 10; Ebû Dâvûd, "ʿİlim", 1.