İlim için kilometreleri yaya yürüyen Müslüman âlimler
Peygamberimize ilk vahiy "Oku!" emri ile gelmişti. İslam dini, ilmi daima yüceltti; Müslümanlara ilmin peşinden gitmelerini tavsiye etti. İslam coğrafyasının zamanla gelişmesi, ilmin de farklı bölgelere yayılmasını sağladı ve ilim için yapılan yolculukların sayısı her geçen gün arttı. İslam uygarlığının altın çağının yaşandığı yüzyıllarda Müslüman âlimler, ilim için uzun seyahatlere çıktılar; bu yolculuklarda türlü olaylarla karşılaştılar. Öyle ki kimi ömrünü farklı beldelerde geçirdi kimi bir eşkıya nedeniyle her bilgiyi hafızasına nakşetti kimi ise kilometrelerce yolu yaya olarak yürümek zorunda kaldı…
Giriş Tarihi: 25.02.2021
17:15
Güncelleme Tarihi: 25.02.2021
19:01
İLİM İÇİN YAPILAN YOLCULUK: RIHLE
Rıhle, bir kimsenin ilim öğrenmek, İslam ve Kur'an'ın esaslarını ve uygulamalarını kavramak, hadis-i şeriflere ulaşmak amacıyla yaptığı yolculuktur.
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Peygamber Efendimiz dönemine kadar uzanır. İlim için yapılan yolculukların ilk uygulamaları,
Resul-i Ekrem'in peygamber olduğunu duyan kişiler onu tanımak,
bu yolculuğa çıkarlardı. Kur'an-ı Kerim'i ve İslam'a dair kaideleri öğrenmek maksadıyla
📌 Öğrenilen bilgileri kendi memleketlerine dönerek oradakilere anlatırlar;
verirlerdi. insanlara İslam dini hakkında bilgi
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İlim için yapılan seyahatler: Rihle
İLK EMİR: YARATAN RABBİNİN ADIYLA OKU!
Allah'ın Peygamber Efendimize ilk emri "Oku!" manasındaki "İkra!" olmuştur. İslam, çeşitli ayetlerde ilmi yüceltmiş ve Müslümanların ilme yönelmesini teşvik etmiştir.
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🔊 Alak suresini dinlemek için tıklayın.
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nde geçen Zümer suresi 9. ayeti cümlesi ile ilmin Allah katında mutlak bir değer olduğuna işaret edilmiş; hem dini hem de din dışı konularda "ilim" kelimesi ve türevleri Kur'an-ı Kerim'de 750 defa geçmiştir. "Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?"
🔊 Zümer suresini dinlemek için tıklayın.
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nde Bakara suresinin 120. ayeti tanımlar. Kur'an-ı Kerim, kendisini de Allah'tan gelen "ilim" olarak
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Bakara suresini dinlemek için tıklayın.
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nde Taha suresinin 114. ayeti öğütlenir. "Rabbim, ilmimi arttır! de…" diye Allah'a dua etmemiz
📕 Taha suresi tefsiri için tıklayın.
Hadis-i şeriflerde de ilim öğrenmenin önemi sık sık vurgulanan bir husustur. İlim için yolculuğa çıkma konusunda Peygamberimiz şöyle buyurmuştur:
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"İlim elde etmek amacıyla evinden çıkan kimse sayılır."* evine dönünceye kadar geçirdiği bütün zamanını Allah yolunda harcamış
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"İlim elde etmek için yola çıkanlara kolaylaştırır."** Allah cennetin yollarından birini bulmayı
*: İbn Mâce, Cihâd, 13; Tirmizî, ʿİlim, 2.
**: Müsned, II, 252, 325, 407; Buhârî, "ʿİlim", 10; Ebû Dâvûd, "ʿİlim", 1.
İLİM ARZUSUYLA ÇIKILAN YOLCULUKLAR
Pek çok Müslüman, İslam'ın buyruklarından biri olan ilim için yola çıkmış; ömrünü bu yolda vakfetmiştir.
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Müslüman âlimler,
yıllarca farklı coğrafyalarda yaşamışlar ve öğrendiklerini farklı ilim merkezlerinde aktarmaya çabalamışlardır. ilim öğrenmek ve öğretmek arzusuyla yaşadıkları topraklardan ayrılmışlar,
İlimleri ile
bu derslerin sonucunda o alanda icazete kavuşmak oldukça önemli görülmüştür. dönemin meşhur âlimlerinden dersler almak,
📌 İlim için yolculuğa çıkanların mihenk taşını,
oluşturur. Peygamber Efendimizin hadislerine ulaşma arayışındaki muhaddisler
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İslam'ın ilme verdiği önem hakkında ayet ve hadisler
İSLAM COĞRAFYASININ GENİŞLEMESİ ETKİLİ OLDU
İslam dünyasında gerçekleştirilen fetihlerin artması, Müslümanların daha geniş coğrafyalara yayılması, bu ilim yolculuklarını zorunlu kılmıştır.
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Tebliğ ve İslam fetihleri sayesinde
bilgi dağınık bir hal almıştır. Bu nedenle ilim talebeleri de bulundukları yerden başlayarak İslam coğrafyası her geçen gün genişlemiş, günümüze ulaşmasını sağlamışlardır. ilmi hem hıfzetmişler hem başka yerlere taşımışlar hem de bu bilgileri bir araya toplayarak
📌 İlim için aile ve dostlarını, öz vatanlarını terk etmeyi,
yorgunluk, açlık, susuzluk, türlü tehlikelere göğüs germişlerdir. tüm servetlerini bu yolda harcamayı göze almışlar;
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İSLAM UYGARLIĞININ ALTIN ÇAĞI
İslam uygarlığının altın çağı olarak adlandırılan 7 ila 17. yüzyıllar arasında pek çok alanda büyük ilerlemeler yaşanmıştır.
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Müslüman âlimler, başta İslam ilmi olma üzere sahip oldukları bilgi, beceri ve tecrübeyi arttırabilmek amacıyla
görmüşlerdir. ilim yolculuklarına çıkmayı gerekli
İslam coğrafyasında ilmi anlamda pek çok merkez meydana getirilmiş ve hemen her şehir ve beldede
kitaplar çoğaltılarak kütüphaneler arttırılmıştır. ilmin gerçekleştirileceği mekânlar inşa edilerek âlimler himaye edilmiş,
📌 İspanya'dan Kuzey Afrika'ya, Orta Doğu'dan Endonezya ve Çin'e kadar
İslami ilimlerin yanı sıra fenni bilimlerde de birçok dalın ilerlemesini sağlamıştır. üç kıtaya uzanan İslam uygarlığı,
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İslam uygarlığı hakkında 20 ilginç bilgi