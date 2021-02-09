Rihle: İlim için yapılan seyahatler

📌Türkistan'ın Fârâb şehrinin yakınlarındaki Vesiç'te doğan Farabi, ilim öğrenmek için önce Buhara, Semerkant, Merv ve Belh gibi önemli kültür merkezlerini ziyaret ettikten sonra Bağdat'a vardı. Burada dönemin en büyük dil âlimlerinden İbnü's-Serrâc'dan Arapçanın inceliklerini öğrenmek için eğitim aldı. Bağdat'ta ise İbn Haylân'dan Kitâbü'l-Burhân'ı (II. Analitikler) okudu. Onun bu ilim seyahati, hayatı boyunca devam etti.

➡ Mağrib'deki (Cezayir) Tilimsân'da doğan Ahmed bin Muhammed el-Makkarî de Fas, Merakeş, Tunus, İskenderiye, Kahire, Hicaz, Kudüs, Şam ve Gazze gibi merkezlere ilim seyahatleri yaptı. O, bu yolcuğu sayesinde 280'den fazla âlimi Nefhu't-tîb adlı eserinde tanıttı.

➡ Gazzali'nin en önemli eseri İhyâʾü ʿulûmi'd-dîn on yıllık yolculuğunun, İbnü'l-Arabi'nin el-Fütûhâtü'l-Mekkiyye'si ise Mekke seyahatinin ürünüydü.

*Farabi kimdir?

Bilinen lakabıyla "İkinci Aristo" ya da Farabi, İslam felsefesini metot, terminoloji ve problemler açısından temellendiren ünlü bir filozoftur. O, maddi servete değer vermeyen, şöhret ve gösterişten nefret eden, ruh ve ahlak temizliğini her şeyin üstünde tutan bir zahid idi.

Gazzali kimdir?

Kelam ve ahlak alimi Gazali, yaşadığı dönemde girdiği ilmi tartışmalarda, nazik ve nezih bir üslup kullandı; yüksek ilmi, hitabeti, izah etme kabiliyeti ve zekasıyla dikkat çekti. İslam dünyasında unvanı Hüccetü'l-İslam'dı.