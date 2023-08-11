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En iyi İran filmleri

İran sineması, kullandığı metaforlar ve özgünlüğü ile tüm dünyada dikkat çeker. Kültürel değerlerini beyaz perdeye ustaca aktaran Mecid Mecidi'den Abbas Kiyarüstemi'ye pek çok yönetmeni ile tanınır. Sizin için kadim medeniyetini ile sinemayı birleştiren İran sinemasının birbirinden kıymetli 10 filmini listeledik.

Giriş Tarihi: 14.08.2023 09:15
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LEYLA'NIN KARDEŞLERİ

😊 IMDB: 7.9/10


Orijinal İsmi: Leila's Brothers
Yapımı: 2022 - İran
Yönetmen: Saeed Roustayi
Tür: Dram
Süre: 160 dakika

LEYLA'NIN KARDEŞLERİ FİLMİNİN KONUSU:

◾ İranlı yönetmen Saeed Roustayi tarafından 2022 yılında çekilen Leyla'nın Kardeşleri, yoksul bir ailenin yaşamına odaklanır. Film, tüm hayatını anne-babası ve dört erkek kardeşine bakmaya adamış 40 yaşındaki Leyla'nın hikayesini anlatır.

◾ Ekonomik sıkıntılar yaşayan İranlı ailenin pamuk ipliğine bağlı ilişkileri üzerine kurulan film, Leyla'nın aileyi birleştirme ve refaha kavuşturma çabası etrafında şekillenir. Bu uğurda Leyla, sadece ailesi için yaşayan biri olur.

◾ Yok olmaya yüz tutmuş aile bağlarını anlatırken aynı zamanda İran'ın sosyal yapısını, toplumsal gerçekliklerini, psikolojik etkilerini, yönetimsel sorunlarını çarpıcı şekilde gözler önüne serer.

🎬 75. Cannes Film Festivali'nde dünya prömiyerini yapan film, FIPRESCI Ödülü'ne layık görülür.

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BİR AYRILIK

😊 IMDB: 8.3/10

Orijinal İsmi: Jodaeiye Nader az Simin
Yapımı: 2011 - Avustralya, Fransa, İran
Yönetmen: Asghar Farhadi
Tür: Dram
Süre: 123 dakika

BİR AYRILIK FİLMİNİN KONUSU:

◾ Film, boşanmak üzere olan Nadir ve Simin, çocuklarının velayeti konusunda anlaşamamaları sonucu kadıdan yardım istemelerini anlatır.

◾ Simin, kocası Nader ve kızı Termeh ile İran'dan ayrılmak ister. Ancak Nader, alzheimer hastası babasını bırakmak istemez. Bunun üzerine çift boşanma kararı alır. Dava talepleri reddedilince Simin, aile evine giderken Termeh, babası ile kalmayı tercih eder. Nader'in kızı ve babasına bakması için eve hamile genç bakıcı kadın alması ise durumu daha da karmaşık hale getirir.

🎬 Berlin Uluslararası Film Festivali'nde Altın Ayı kazanan Bir Ayrılık filmi, 2012 yılındaYabancı Dilde En İyi Film Oscar'ı alır.

Film analizi: "Dersu Uzala"

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YAKIN PLAN

😊 IMDB: 8.2/10


Orijinal İsmi: Nema-ye Nazdik
Yapımı: 1990 - İran
Yönetmen: Abbas Kiyarüstemi
Tür: Dram, Suç
Süre: 98 dakika

YAKIN PLAN FİLMİNİN KONUSU:

◾ Yoksul sinema tutkunu Hüseyin Sabzian, otobüste tanıştığı yaşlı kadına, kendisini ünlü İranlı yönetmen Mohsen Makhmalbaf olarak tanıtır. Buna inanan kadın, adamı ailesiyle tanıştırmak üzere evine davete eder.

◾ Aileyi, yeni çekeceği filme para yardımı yapmaları şartıyla, filminde oynatmak isteyen Sabzian'ın planları istediği gibi gitmeyecektir. Yalanı elbet ortaya çıkacak ve ortalık karışacaktır.

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ELLY HAKKINDA

😊 IMDB: 7.9/10


Orijinal İsmi: Darbareye Elly
Yapımı: 2009 - Fransa, İran
Yönetmen: Asghar Farhadi
Tür: Dram
Süre: 119 dakika

ELLY HAKKINDA FİLMİNİN KONUSU:

◾ Almanya'da yaşayan Ahmat, memleketi İran'ı ziyarete gelir. Burada eski arkadaşları ile buluşarak birlikte tatile giderler. Hazar Gölü kıyısında üç gün birlikte eğleneceklerdir. Tatili planlayan Sepideh, gruptaki arkadaşlarına haber vermeden kızının anaokulu öğretmeni Elly'yi de davet eder. Sepideh'in amacı Ahmat ile Elly'nin birbirlerini tanımalarını sağlamaktır.

◾ Her şey yolunda giderken tatilin ikinci günü Elly bir anda ortadan kaybolur. Gerilimin yavaş yavaş yükseldiği filmde bu andan itibaren arkadaş grubunun birbirlerine söylediği bazı yalanlar ortaya çıkar.

Film analizi: "Sonsuzluk ve Bir Gün"

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SÖĞÜT AĞACI

😊 IMDB: 7.3/10

Orijinal İsmi: Beed-e Majnoon
Yapımı: 2005 - İran
Yönetmen: Mecid Mecidi
Tür: Dram
Süre: 96dk

SÖĞÜT AĞACI FİLMİNİN KONUSU:

◾ 8 yaşındayken havai fişek kazasında gözlerini kaybeden 45 yaşındaki Yusuf, üniversitede edebiyat profesörüdür. Braille alfabesi ile yazar ve okur. Kendisine çok düşkün, yardımsever bir karısı ve onu çok seven bir kızı vardır. Karanlık ve küçük bir cennette yaşar gibi görünen Yusuf, içinde büyük bir acı taşır.

◾ Gözlerinin açılması için Allah'a devamlı dua eder. Ve sonunda, Paris'te yapılan kornea nakli ameliyatı ile görmeye başlar. Gözleri açılan Yusuf, dünyayı yeniden tanımaya başlar. Nitekim artık hiçbir şey eski gibi değildir.

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