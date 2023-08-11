En iyi İran filmleri

SÖĞÜT AĞACI

😊 IMDB: 7.3/10

▪ Orijinal İsmi: Beed-e Majnoon

▪ Yapımı: 2005 - İran

▪ Yönetmen: Mecid Mecidi

▪ Tür: Dram

▪ Süre: 96dk

SÖĞÜT AĞACI FİLMİNİN KONUSU:

◾ 8 yaşındayken havai fişek kazasında gözlerini kaybeden 45 yaşındaki Yusuf, üniversitede edebiyat profesörüdür. Braille alfabesi ile yazar ve okur. Kendisine çok düşkün, yardımsever bir karısı ve onu çok seven bir kızı vardır. Karanlık ve küçük bir cennette yaşar gibi görünen Yusuf, içinde büyük bir acı taşır.

◾ Gözlerinin açılması için Allah'a devamlı dua eder. Ve sonunda, Paris'te yapılan kornea nakli ameliyatı ile görmeye başlar. Gözleri açılan Yusuf, dünyayı yeniden tanımaya başlar. Nitekim artık hiçbir şey eski gibi değildir.