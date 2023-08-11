En iyi İran filmleri

LEYLA'NIN KARDEŞLERİ
😊 IMDB: 7.9/10
▪ Orijinal İsmi: Leila's Brothers
▪ Yapımı: 2022 - İran
▪ Yönetmen: Saeed Roustayi
▪ Tür: Dram
▪ Süre: 160 dakika
LEYLA'NIN KARDEŞLERİ FİLMİNİN KONUSU:
◾ İranlı yönetmen Saeed Roustayi tarafından 2022 yılında çekilen Leyla'nın Kardeşleri, yoksul bir ailenin yaşamına odaklanır. Film, tüm hayatını anne-babası ve dört erkek kardeşine bakmaya adamış 40 yaşındaki Leyla'nın hikayesini anlatır.
◾ Ekonomik sıkıntılar yaşayan İranlı ailenin pamuk ipliğine bağlı ilişkileri üzerine kurulan film, Leyla'nın aileyi birleştirme ve refaha kavuşturma çabası etrafında şekillenir. Bu uğurda Leyla, sadece ailesi için yaşayan biri olur.
◾ Yok olmaya yüz tutmuş aile bağlarını anlatırken aynı zamanda İran'ın sosyal yapısını, toplumsal gerçekliklerini, psikolojik etkilerini, yönetimsel sorunlarını çarpıcı şekilde gözler önüne serer.
🎬 75. Cannes Film Festivali'nde dünya prömiyerini yapan film, FIPRESCI Ödülü'ne layık görülür.