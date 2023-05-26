Film analizi: "Sonsuzluk ve Bir Gün"

HAYAT VE ZAMAN

🔹 Zaman kavramı Alexander'ın, "Yarın ne kadar sürecek?" sorusuna dönüşür. Film boyunca aranan sorunun cevabı da son kısımda verilir.

🔹 Yarın, "sonsuzluk ve bir gün" kadardır. Hem hiç bitmeyecekmiş gibi hem de sadece bir gün sürecekmiş gibi. Yarın böyledir.