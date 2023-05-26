Film analizi: "Sonsuzluk ve Bir Gün"
Geçmişi, yarını, yaşamı ve ölümü bugünde arayan bir Theodors Angelopoulos yapıtıdır, "Sonsuzluk ve Bir Gün". Filmde seyirci, öleceğini öğrenen Alexander ile son gününü geçirir. Bu sırada karakterimiz geçmişini anımsar, yaşadığı güzel anılara geri döner ve aynı zamanda bugününü de idame ettirir. Sizin için "Sonsuzluk ve Bir Gün" filminin analizini yaptık.
Giriş Tarihi: 26.05.2023
14:34
EKSİK KELİMELERİN PEŞİNDE
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Yunan yönetmen Theodors Angelopoulos'un unutulmaz filmlerinden biri olan "Sonsuzluk ve Bir Gün" 1998 yılında çekilir.
🔹 Filmin ana karakteri
Alexander, yaşamını tamamlanmamış bir şiirin eksik kelimelerini bulmaya adamış yazardır.
ÖLÜM VE YAŞAM ARASI
🔹 Film, ölmek üzere olduğunu öğrenen karakterin
son gününü konu edinir. İşte tam da o gün, tesadüfen Arnavutluk'tan kaçak yollarla gelen on yaşlarında bir sokak çocuğu ile karşılaşır ve son gününü onunla birlikte geçirir.
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Ömrünün biteceğine inandığı gün, küçük çocuğun yaşama tutunması için çabalar.
Sinema gözünden mesajlar
VARLIK VE GÖÇ MESELESİ
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2 saat 12 dakika süren olan film, yaşam ve ölüm kavramlarını seyirciye derinlemesine sorgulatır.
🔹 Ayrıca, iki karakter üzerinden iki kavrama vurgu yapılır.
Alexander ile varlık meselesi sorgulanırken küçük çocukla göç meselesi gözler önüne serilir.
🔹 Yönetmen, varlık felsefesini merkeze alarak
"Varlık nedir?" ve "Varoluşumuzun anlamı nedir?" gibi soruları film boyunca ana karakterin çatışmaları üzerinden seyirciye düşündürür.
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Martin Heidegger'in görüşlerini temel alan yönetmen, "her türlü varlık anlayışının olası ufku" olarak gördüğü zaman kavramını, filmde ana karakterin sonsuzluk ve bir gün arasındaki anlam arayışı bağlamında ortaya koyar.
Usta yönetmenlerden sözler
HAYAT VE ZAMAN
🔹 Zaman kavramı Alexander'ın,
"Yarın ne kadar sürecek?" sorusuna dönüşür. Film boyunca aranan sorunun cevabı da son kısımda verilir.
🔹 Yarın,
"sonsuzluk ve bir gün" kadardır. Hem hiç bitmeyecekmiş gibi hem de sadece bir gün sürecekmiş gibi. Yarın böyledir.