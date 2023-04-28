Sadeliğin azameti Molla Cami

◾ Bu zaman diliminde Hüseyin Baykara, Molla Cami'nin ilmi temayüzüne hayranlık duyarak onun için büyük bir medrese inşa ettirdi. Hicaz dönüşü Abdurrahman Cami burada talebe yetiştirmeye başladı.

◾ Büyük alimin cenaze namazında Hüseyin Baykara ve Ali Şir Nevai bizzat bulundu. Dostu ve talebesi Ali Şir Nevai büyük ismin vefatı üzerine hem bir mersiye hem de bir eser kaleme aldı.

Hadis Usulünün Zirvesi: İbn Hacer el Askalani