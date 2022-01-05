Son Hezarfen: Necmeddin Okyay

◾ 28 Ocak 1883'te Üsküdar'ın Toygartepe semtinde doğan Necmeddin Okyay'ın asıl ismi Mehmed Necmeddin'dir. Sanatın birçok alanında yetenekli olan Necmeddin Okyay, 4 yaşında okula başladı. Üsküdar'ın meşhur hususi mektebi "Ravza-i Terakki"de eğitim aldı. Kur'ân-ı Kerîm hıfzını ilerletti. Hıfzına önce Hâfız Mehmed Efendi'nin yanında sonrasında hocasının vefatı üzerine Hâfız Şükrü Efendi ile devam etti. Hâfızlık eğitimini tamamladı.

Hıfz: Ezber etmek. Hatırda tutmak. Kur'an'ı ezberde tutmak.

1 bilgi: "Ravza-i Terakki"den mezun olan üç şahıs, kendi mesleklerinin piri kabul edilmişlerdi. Biri Okyay, hattatların o devirdeki piri. İkincisi Üsküdarlı Ali Efendi, üçüncüsü de Şeyh-ül Muharririn ilan edilen Burhan Felek.

◾ Nuruosmaniye Medresesi'nde sülüs ve nesih yazılarını öğrendi. Ebruyu öğrendi. Yalnız ebruculuğu değil, kağıt cilalama sanatı olan kağıt terbiyesini de öğrendi. Merakından dolayı ince marangozluğa da başladı. Talik, sülüs, nesih yazılarında hocalarından icazet aldı. Hayatı boyunca talik yazıyı ön planda tuttu. Sülüs de yazdı. Kendi imkanları ile müzayedelere katılıp, eser topladı. Bu şekilde kendine hususi koleksiyon edinmişti. Hem hattat hem de ebrucu olduğu için 'yazılı ebru' diye bir buluşu vardı. Okçuluk sporuyla da yakından ilgilendi, klasik okçuluğun günümüze aktarımında önemli bir görev üstlendi.

Sultan III. Ahmed'in hatları



