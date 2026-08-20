Kalemin izdüşümü: Hüsnü hat

1 /10















Geleneksel sanatlarımızdan biri olan hat, yaşayan değerlerimizden biridir. Günümüzde sadece hattatların desteğiyle devam etmez. Örneğin, bir camiye gittiğimizde, tarihi yapıların girişindeki kitabelerde, mezarlıklarda karşımıza çıkar.

🔶 Hat kelimesi, sözlükte yol anlamına gelir ve terim olarak "Arap yazısını estetik ölçülere bağlı kalarak güzel bir şekilde yazma sanatı (hüsnü hat)" anlamında kullanılır. Hat sanatının malzemeleri makas, yazı takımı, aharlı kağıt, mürekkep, kalemtraş, kalemdan, hokka, mühre ve likadır.

Lika: Mürekkep hokkalarının dibine konan ham ipektir.

Hokka: İçine mürekkep, boya, macun gibi ürünler konan küçük yuvarlak bir malzemedir. Arapça bir kelime olan hokka, küçük kutu anlamına gelir.

Mühre: Aharlatılan kağıtları, parlatmak için kullanılan aletin adıdır.

Kalemdan: Hattatların kalemlerini ve kalemtraşlarını koydukları kalemlik.

Ahar: Hat, tezhip ve minyatür sanatlarında kullanılan kâğıt üzerine sürülen koruyucu tabakaya denir.Nişasta, şap ve yumurta akı maddelerinden yapılır.

🔶 Hat sanatı, Kur'an-ı Kerim'in yazılabilecek en güzel bir biçimde yazılmasıdır. Tezhibi ise bezemelerin en güzelinin yapılması gayreti ile doğmuştur ve bu sanat asırlarca gelişerek devam etmiştir. Dolayısıyla hattatlık mesleğine girenlerin en büyük arzusu da Kur'an-ı en güzel şekilde yazabilmektir.

Tezhip nedir?

Türk süsleme sanatlarından biridir. Altınla, yaldızla süsleme anlamlarına gelir. Genellikle Kur'an-ı Kerim süslemede kullanılır.

İnce bir sanat: Minyatür