İslam sanatının zirve unsuru: Geometri

🔹 Sanat, insanoǧlunun ve uygarlığın gelişimine paralel olarak gelişen, sadece zamansal deǧil bölgesel ve kültürel olarak da farklı türler oluşturan bir disiplindir.

🔹 Matematik bilimi de sanattan farklı bir alan gibi düşünülse de aslında sanatla girift bir halde bulunan, tarih boyunca sanata temel olmuş bir alandır. Bu iki disiplin, yapılı çevrenin her yerinde çeşitli malzemelerle bir uyuma dönüşmüş et tırnaktır.

Yapılı çevre nedir?

Tasarlanmış çevre demektir.