İslam mimarisinde şadırvan

🔸 İşlevsel olarak rûha/cana dinginlik, neşe vermesinin yanı sıra şadırvanlar, câmi, medrese gibi kamusal alanlarda el-yüz yıkama, su içme, abdest alma amaçlı da kullanılırlar.

🔸 Şadırvanlar, üstü örtülü ya da açık bir su haznesinden, kimi örneklerde hazne üzerindeki bir fıskiye düzenlemesinden, su haznesini kir ve diğer etkilere karşı koruyan bir hazne kafesinden oluşur.

🔸 Eğer musluklu ise akan su için bir su kanalı ve kimi örneklerde de etrafında oturma elemanları bulunur.

Türk evinin coğrafyası ve Osmanlı konutları