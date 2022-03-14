İslam şehirlerinde cumba

🔸 Tarihi şehirlerin kapladıkları alan surlarla çevrilidir, bu yüzden arazilerde ev ve bina yapmak için az yer kalır. İlk kurulduğunda da çok geniş olmayan sokakların daha da daralmaması için evlerin zemin katları sokağa taşmazdı, dolayısıyla sokağı da daraltmazdı.

🔸 Ayrıca yapıların zemin katı, nemli ve rutubetli olduğu için oturmak için uygun değildi. Bu yüzden zemin katlarda daha çok depo, ahır, kiler gibi bölümler bulunurdu.

Medeniyetin kökleri: Şehirler