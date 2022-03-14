İslam şehirlerinde cumba
İslam toplumunda aile hayatının gizliliği ve mahremiyet önemli bir yer edinir. Ayrıca şehirlerimizden sokaklarımıza, evlerimizden odalarımıza varana kadar pek çok yerde bu kavramlar karşımıza çıkar. İslam şehirlerinde hem sokakla bu sınırı muhafaza etmek hem de şehirle ilişkiyi koparmamak için, evlerden dışarı doğru bir manzara unsuru da olan cumbalar kullanılırdı. Peki, İslam şehirlerinde farklı coğrafyalarda cumba birimi nasıl değişiklik gösterdi ve başka hangi işlevler için kullanıldı?
Giriş Tarihi: 14.03.2022
17:22
Güncelleme Tarihi: 14.03.2022
17:25
🔸 Tarihi şehirlerin kapladıkları alan
surlarla çevrilidir, bu yüzden arazilerde ev ve bina yapmak için az yer kalır. İlk kurulduğunda da çok geniş olmayan sokakların daha da daralmaması için evlerin zemin katları sokağa taşmazdı, dolayısıyla sokağı da daraltmazdı.
🔸 Ayrıca yapıların
zemin katı, nemli ve rutubetli olduğu için oturmak için uygun değildi. Bu yüzden zemin katlarda daha çok depo, ahır, kiler gibi bölümler bulunurdu.
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Cumba ev kompleksine dahil olması
🔸 Alt katlarda oturma alanı olmadığı ve avlunun etrafı yüksek duvarlar ile çevrili olduğu için cumbalarla üst katlarda, sokağı daha iyi görebilme ve algılama şansı doğar.
🔸 Hem oda ve sofaların üst katta bulunması binanın esas gövdesinden dışarı doğru asıl yaşama alanı olan oda ve sofaların boyutları daha çok büyüyebildi.
🔸 Ev kompleksine
cumbaların da dahil olması ile evler, kendini sokağa bağlayan bir yaşam biçimine kavuştu.
Bir medeniyetin kökü olarak Türk evi
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Cumba, bina zemininin üstündeki birinci veya ikinci katlardan, odanın veya sofanın dışarı sokağa doğru taşmış, üstü ve etrafı örtülü biçimine denir. İki katlı evlerde üst katlarda olabileceği gibi iki kattan daha fazla katlı evlerde birkaç kat üst üste de olabilir.
🔸 Küçüklerine
"şahnişin" veya "şahniş" de denilen cumbaların üç tarafı pencere ile çevrilidir, ev halkı buradan oturarak sokağı seyreder.
Türk evinin coğrafyası ve Osmanlı konutları
🔸 Osmanlı'nın şehir dokusunda topoğrafya önemli bir yerdeydi.
Arazi eğimine göre coğrafyaya zarar vermeyecek şekilde yapılar inşa edilirdi. Dolayısıyla kent planlamasında her yapı alanı dikdörtgen gibi net biçime sahip olamıyordu.
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Mimaride, hem mekanın kullanımı hem de eşyaların güzelce yerleştirilebilmesi için mekanın dikdörtgen olması önemlidir. Zeminde her alanda düz olmayan yerleşme çizgileri alt katın farklı formlarda olmasına sebep oluyordu. Üst katta binanın esas çizgisinin önüne geçen cumba zemin katta oluşan bu form bozukluğunu düzeltiyordu.
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Cumbanın sokağa kattığı etki
🔸 Cumba aynı zamanda
sokak dokusunun şekillenmesini de sağlar. Evlerin alt katlarında koruma çözümleri ortaya bir kapalılık ve hareketsizlik katar. Cumbaların üst katlarda hafiften dışarı doğru kabartma yapması, ışık ve gölgelerin oluşturduğu yüzeydeki değişen görüntüleri, sokağı hareketlendirir.
🔸 Cumba çıkmaları ile
zenginleşen üst katlar, Osmanlı şehirlerindeki sokak dokusuna etkileyici perspektiflerle dikkat çeken görünümler katar.
🔸 Cumbaların malzemesi genel olarak
ahşap olmakla beraber zemin kattan farklılaşarak ortaya çıkar.
Turgut Cansever'e göre "İslam'da Şehir ve Mimari"