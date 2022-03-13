Türk evinin coğrafyası ve Osmanlı konutları

📌 Yerel ev kültürünün çok güçlü ya da ahşap malzemenin az bulunduğu bölgelerde; önce Türk Evi'ne özgü bezeme ve yapı öğeleri kullanılarak başlayan Türk evi etkisi git gide artarak plan şemaları ve yapım tekniklerine kadar pek çok yere dahil oldu.

📌 Kıyılarda, kıyılara yakın iç bölgelerde ve merkezi yönetimin hakim olduğu bölgelerde ahşap malzemenin bol olmasından kaynaklı olarak Türk evleri ahşap çatkılı bir yapıya sahiptir.

33 yıllık nişane: Yıldız Sarayı