Türk evinin coğrafyası ve Osmanlı konutları
Türklerin yaşadığı farklı coğrafyalar, yaşam kültürü ile yoğrularak yüzyıllar içerisinde Türk evinin kendine has pek çok mimari özelliğe sahip olmasına sebep oldu. Osmanlı İmparatorluğu'nun sınırlarının kıtaları aşmasıyla Türk evi, farklı iklim şartlarında özgün ve nitelikli yeniliklerle gelişti. Peki, Türk evinin sınırları nerelere kadar ulaştı, Türk evi yeni iklim şartları altında ne gibi değişiklikler göstererek ayakta kalabildi?
Giriş Tarihi: 13.03.2022
16:20
Türk evi inşa edilirken nelere dikkat edilirdi?
📌 Türkler, Anadolu'ya gelmeden önce yeni bir yere
yerleşirken veya evlerini, çadırlarını yaparken dikkat ettikleri hususlara Anadolu'ya yerleştikten sonra da dikkat etmeye devam ettiler.
📌 Türklerin yerleştikleri ilk coğrafyalarda iklim şartları genellikle benzer özellikler gösteriyordu. Anadolu'ya geldiklerinde ise farklı şartlarla da karşılaştılar. Bu da Türk evini
yeni, dayanıklı, özgün ve uyumlu kıldı. Türk evinin estetik görünümünü geliştirdi.
Bir medeniyetin kökü olarak Türk evi
Türk evi inşa edilirken yön verici olan temel etmenler
📌 Türk evi inşa edilirken yön verici olan temel etmenler ise şunlardı:
sosyal ve kültürel yapı iklim malzeme olanakları topografik yapı teknoloji ekonomik etkenler.
📌 Bu etmenler ışığında Türk evi bölgeden bölgeye farklı farklılaşarak
yerel mimariyi belirledi.
📌 Osmanlı egemenliği döneminde Orta, ,Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da var olmaya devam etti.
Müslüman coğrafyalardan dünyaya yayılan İslam mimarisi
Yerel malzemenin kullanımı
📌 Orta Anadolu'da Türk evi örneklerine baktığımızda eski çağlardan gelen
kerpiç ya da taş yapı yapma geleneğinin devam ettiği göze çarpar.
📌 Doğu Anadolu'ya geldiğimizde ise
İran ve Orta Asya etkisi ile yerel ve yoğun malzeme olan taşların kullanıldığını görürüz.
Eşsiz bir mimari malzeme: Kerpiç
Kültürün ev kültürüne etkisi
📌 Güneydoğu Anadolu'da
Suriye ve Mezopotomya'nın eyvanlı evleri yapıları ile yerel mimariye dahil olur.
📌 Mora ve adaların da içerisinde bulunduğu güneybatıda
Akdeniz kültürü Türk evlerinde kendini hissettirir.
İslam şehrinde "çıkmaz sokak" ne ifade eder?
📌 Yerel ev kültürünün çok güçlü ya da ahşap malzemenin az bulunduğu bölgelerde; önce Türk Evi'ne
özgü bezeme ve yapı öğeleri kullanılarak başlayan Türk evi etkisi git gide artarak plan şemaları ve yapım tekniklerine kadar pek çok yere dahil oldu.
📌 Kıyılarda, kıyılara yakın iç bölgelerde ve merkezi yönetimin hakim olduğu bölgelerde ahşap malzemenin bol olmasından kaynaklı olarak Türk evleri ahşap çatkılı bir yapıya sahiptir.
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