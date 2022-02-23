İslam şehrinde "çıkmaz sokak" ne ifade eder?

→ İslam şehrinin oluşumunda, dinin emir ve yasaklarının büyük bir etki oluşturduğu görülür. Şehirlerin hem fiziki ve hem de sosyal görünümleri, bu sınırlar ve arterler çerçevesinde şekillenir.

Arter: Atardamar, trafiği yoğun olan ana yol

→ İslam şehirlerinde planlama genel olarak mescid, cami, bedesten veya külliye gibi dini ve sosyal merkeziyetli birimler etrafında gelişim gösterir.

→ İslami kültürünün kapsadığı geniş dünyaya, insanların çeşitliliğine, sahip olunan farklı kültürlere ve konuşulan çeşitli dillere rağmen tüm inananlar şehre, benzer bir biçimde yerleşirler.