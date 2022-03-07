Bir medeniyetin kökü olarak Türk evi
İslamiyet sonrası 12. yüzyılda Anadolu'ya gelen ve yerleşik düzene geçen Türkler önceleri mevcut olan eski evleri kullandılar. Fethedilen kentlerde kentlerin eteklerine, surların dışına yerleştirilen göçerler kendilerine özgü şehirler oluşturdular. Taş ve kerpiçten çok ahşap malzeme kullanmaya yatkın olan göçer Türklerin çadırdan eve geçiş süreci yaklaşık 400 yıl sürdü. Peki, hem Osmanlı toplumunu oluşturan ve bir medeniyeti taşıyıp bugüne getiren Türk evi nedir, özellikleri ve dinamikleri nelerdir?
Giriş Tarihi: 07.03.2022
11:16
Güncelleme Tarihi: 07.03.2022
12:17
🔸 Türklerin ilk yerleştikleri, devlet kurdukları coğrafya
Orta Asya'dır. Ancak sonrasında dünyanın pek çok farklı yerine dağılarak, yeni Türk devletleri kurmuşlardır.
🔸
Türk evi kapsamındaki örnekler ise Osmanlı İmparatorluğu'ndan günümüze kadar gelebilmiş ve belli niteliklere sahip olan evlerdir.
🔸 Bir başka deyişle
"Türk evi" kapsamına Osmanlı İmparatorluğu'ndan bize miras kalan, büyük çoğunluğu Anadolu'da bulunan ve zamanımıza kadar gelebilen, örnekleri 17. yüzyıla kadar uzanan evler girer.
Osmanlı Türk mimarisini karanlıktan çıkaran ışık: Ekrem Hakkı Ayverdi
Türk evi mi? Osmanlı evi mi?
🔸
Türk evi terimi etnik değil, kültürel anlamlar taşır. Tanımlanabilir bir coğrafi ve kültürel alanda ortaya çıkan tek konut tipi olarak tanımlanır.
🔸
Osmanlı evi ise, farklı ve belirgin kültürel temellerden gelen konut geleneklerini içeren genel isimdir.
❗
Osmanlı evi terimi ile Türk evi terimi farklı kavramlar olduğu için birbirlerinin yerine kullanılması doğru değildir.
↪
, içinde kendine özgü gelenekleri ve kültürü olan, Bilgi Notu: Osmanlı İmparatorluğu Türkçe konuşan ve 12. yüzyıldan itibaren aynı coğrafyada yaşayan bir ulus olarak toplumun ve şehrin yapısını oluşturacak, kendine özgü bir konut kavramı geliştirmiştir.
Mimar Sinan'ın İstanbul'a armağan ettiği medreseler
Anadolu-Türk evi;
🔸
Türkler gelmeden önce Anadolu'da , mevcut olan konut kültürünün
🔸
Anadolu'nun , coğrafi verilerinin
🔸
Türklerin , göçebe/çadır kültürünün
🔸
Türklerin kabul ettikleri İslam kültürünün bir bileşimidir.
Müslüman coğrafyalardan dünyaya yayılan İslam mimarisi
🔸
Çadır kültürü, Türklerin göçebelik dönemine dayanır. Türklerin Anadolu'ya gelip yerleşmeden önceki yaşama biçimi, yerleşmeye uygun olmayan Orta Asya topraklarında göçebe düzendeydi.
🔸
Sürekli olarak yer değiştirmeyi gerektiren bu düzende yer kavramı/vatan duygusu topraktan sayesinde çözülür. Sınırlayıcı bir yaşam çevresi, yapay olarak yaratılan bir iç düzen oluşturulan , çadırlar ailelerin yaşama birimleriydi.
↪ Ailelerin yaşam birimlerine Bilgi Notu: "ev, iv, ûy, oyak, gerge, çerge, çadır, çetir, yurt" denirdi.
Kiev, Hazar Türkleri'nin kurduğu bir şehirdir
🔸 Çadırlarda
kendine has bir üslubu vardır.
🔸 Çadırların içinde ortada
ateş yeri ya da korluk denilen bir ocak bulunur.
🔸 Çadır girişinin tam karşısında
"yük" olarak adlandırılan sandık, hurç, bohça ve heybelerin dizildiği alan " tör" olarak anılır.
🔸 Çadır girişinin sağında ise at derisinden yapılmış tulumların konduğu
"saba/kiler" yer alır. Bu bölüm, hasırdan örülmüş nakışlı bir paravanla çevrilidir.
🔸 Kilerin yanına da çadır sahibinin
kereveti/yatağı yerleştirilir. Tek çadırlı ailelerde erkek evladın ve gelinin yatağı solda yer alır.
🔸 Sağdaki yatağın yanında değerli araç ve gerecin asılması için
demir bir kazık olur.
🔸 Ayrıca her çadırda tahta, kap, kaçak ve tekneler, deri tulum ve su kapları, halı ve dokuma tezgâhları bulunur.
İslam uygarlığı ile mükemmel forma ulaşan kubbe mimarisi