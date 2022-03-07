Bir medeniyetin kökü olarak Türk evi

🔸 Çadırlarda kendine has bir üslubu vardır.

🔸 Çadırların içinde ortada ateş yeri ya da korluk denilen bir ocak bulunur.

🔸 Çadır girişinin tam karşısında "yük" olarak adlandırılan sandık, hurç, bohça ve heybelerin dizildiği alan "tör" olarak anılır.

🔸 Çadır girişinin sağında ise at derisinden yapılmış tulumların konduğu "saba/kiler" yer alır. Bu bölüm, hasırdan örülmüş nakışlı bir paravanla çevrilidir.

🔸 Kilerin yanına da çadır sahibinin kereveti/yatağı yerleştirilir. Tek çadırlı ailelerde erkek evladın ve gelinin yatağı solda yer alır.

🔸 Sağdaki yatağın yanında değerli araç ve gerecin asılması için demir bir kazık olur.

🔸 Ayrıca her çadırda tahta, kap, kaçak ve tekneler, deri tulum ve su kapları, halı ve dokuma tezgâhları bulunur.

İslam uygarlığı ile mükemmel forma ulaşan kubbe mimarisi