Mimar Sinan'ın İstanbul'a armağan ettiği medreseler
Mimar Sinan'ın İstanbul'a armağan ettiği medreseler
Osmanlı'ya özgü mimari kimlik oluşturan Mimar Sinan, gelenekleri yadsımayan bir yenilikçi, dahice sentezler üreten bir mimardı. Bir anlamda da mimaride "deha"nın ölçüsüydü. Yaptığı eserler için "Dünya durdukça, eserlerimi gören aklıselim sahiplerinin, çabamın ciddiyetini göz önünde bulundurarak bana insaf ile bakacaklarını ve beni hayırlı dualarla anacaklarını umarım…" diyen Mimar Sinan'ın İstanbul'a armağan ettiği medreseleri sizler için derledik.
Giriş Tarihi: 25.06.2019
16:12
Güncelleme Tarihi: 25.06.2021
09:41
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KAPIAĞASI CAFER AĞA MEDRESESİ (SOĞUKKUYU MEDRESESİ)