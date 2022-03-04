Geleneğin peşinde modern bir mimar Sedad Hakkı Eldem

📌 Sedad Hakkı Eldem, üst düzey bir diplomat olan İsmail Hakkı Bey ile Azize Hanım'ın üçüncü çocuğu olarak 1908'de İstanbul'da dünyaya gelir. Osmanlı'nın soylu ailelerinden birine mensup olan İsmail Hakkı Bey, görevinden dolayı pek çok farklı ülkede çalışır. Bu yüzden Sedad Hakkı Eldem'in çocukluk ve gençliği, Cenevre, Münih ve Zürih gibi çeşitli Avrupa kentlerinde geçer.

📌 İlköğretimini Fransızca gören Eldem, liseye Almanya'da devam eder. Bu sayede bu iki dile hakim olur fakat Türkçe'yi kullanmada bazı problemler yaşar.

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