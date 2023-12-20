Geleneğin peşinde modern bir mimar Sedad Hakkı Eldem kimdir?
Geleneğin peşinde modern bir mimar Sedad Hakkı Eldem kimdir?
Mimarlık üretimi, sosyal, ideolojik, siyasi alanlarla adeta ayrılmaz bir bütündür. Dolayısıyla onu tanımlamak, bir çerçeve çizmek oldukça zordur. Bilhassa Sedad Hakkı Eldem gibi alışılmışın dışına çıkan bir mimar söz konusu olduğunda bu tanımlamayı sağlamak daha da zor hale gelir. Peki, Türkiye mimarlığına tarihsel tutumu ve biçimsel anlatımı ile yeni bir soluk getiren ve Google'ın 115. yaş gününe özel doodle yaptığı Sedad Hakkı Eldem kimdir? İşte Sedad Hakkı Eldem'in biyografisi ve hayatından detaylar...
Giriş Tarihi: 04.03.2022
18:33
Güncelleme Tarihi: 20.12.2023
11:46