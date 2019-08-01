Sultan III. Ahmet’in hatları

1711'de Prut Savaşı kazanılarak Azak ve çevresi yeniden Osmanlılara geçtiği gibi, 1714'te de Karlofça Antlaşması'yla Venedikler'e geçen Mora kaleleri birer birer fethedildi.

Ancak bundan endişelenen Avusturyalılarla 1716'da Petervaradin'de yapılan savaşın, Osmanlıların mağlubiyeti ile nihayetlenmesi, Belgrad da dâhil olmak üzere Sava Nehri'nin kuzeyindeki toprakların kaybına neden oldu.