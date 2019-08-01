Sultan III. Ahmet’in hatları

Sultan III. Ahmet, Osmanlı tarihinde iz bırakan hükümdarlardan biriydi. İyi bir tahsil gören Sultan III. Ahmet, güzel sanatlara ilgi duymuş; hüsn-i hat alanında "üstat" mertebesine ulaşmıştı. Hükümdarlık yıllarından sonra kendini Mushaf-ı şerif yazımına adamış, yazmış olduğu Kur'an-ı Kerimlerden ikisini Ravza-i Mutahhara'ya vakfetmişti. Ortaya koyduğu eserlerle Osmanlı'nın en iyi ilk üç "hattat padişahı"ndan biri olarak anılmış, döneminde inşa edilen pek çok caminin levhası onun elinden çıkmıştı. Sultan III. Ahmet'in hat sanatındaki maharetine dair bilinmeyenleri sizlerle buluşturuyoruz.
Giriş Tarihi: 01.08.2019
16:24
Güncelleme Tarihi: 30.12.2020
08:50