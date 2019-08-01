Sultan III. Ahmed’in hatları

Ağabeyi Sultan II. Mustafa'nın Edirne Vak'ası ile hal edilmesi üzerine 22 Ağustos 1703 tarihinde tahta cülûs etti. İlk icraatı, ikbâline vesile olan isyanı organize edenleri bertaraf ederek otoriteyi ele almak oldu.

Daha sonra Ruslarla yaptığı savaşı kaybederek Osmanlılara sığınan İsveç Kralı Demirbaş Şarl'ı korumak için Ruslara savaş ilan etti.