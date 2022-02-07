Hadis Usulünün Zirvesi: İbn Hacer el Askalani

📌 Pek çok kişinin ilminden istifade ettiği İbn Hacer, kesintisiz biçimde talebe yetiştirir. İmam Sehavî'nin el - Cevâhir ve'd-Dürer adlı eserinde İbn Hacer'in toplam altı yüz küsur talebesi olduğunu zikreder.

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Bunlar arasında en çok şöhrete kavuşanlar;

➡ Ömer Nefisuddin el-Âlevî

➡ Ebi Bekr el-Kurdi el-Kâhirî

➡ İbn-i Meznî el-Fezarî

➡ Berdî el-Hanefî

➡ Kutlubuğâ el-Hanefî

➡ Abdulhamid es-Sîvasî el-Hanefi

➡ Abdullah İbnu'l Haydirî

➡ Ahmet b. Zekeriya el-Ensarî

➡ Ömer b. Hasan el-Bikâ'i

➡ Abdurrahman b. Muhammed es-Sehavî

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