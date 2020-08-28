Hadis-i şerifleri anlamanızı kolaylaştıracak terimler
Müslümanlar, İslam'ı iki ana kaynaktan öğrenir. Bunlar, hidayet rehberi olan Kur'an-ı Kerim ve Hz. Peygamber'in çağlara ışık tutan hadisleridir. Peygamberimizin örnek hayatı ve hadisleri olmadan yüce kitabımızı doğru anlamak ve yaşanan bir hayata dönüştürmek mümkün değildir. Buna giden en önemli yol ise Allah Resulü'nün sözlerinin tam manasıyla anlaşılmasından geçer. Sizler için hadis-i şerifleri anlamanızı kolaylaştıracak terimleri derledik.
Giriş Tarihi: 28.08.2020
09:07
Güncelleme Tarihi: 28.08.2020
09:18
Eceztu leke (li fulân) mâ sahha ve ma yesihhu min mesmû'âtî
📒"
Sana göre sahih olan ve sahih olacak bütün işittiğim hadisleri rivayet etmene izin verdim" manasına bir tabirdir. İcazet çeşitlerinden biri olan şeyhin henüz elde etmediği fakat ilerde edeceği hadislerin rivayet iznini önceden vermesinde eda lafzı olarak kullanılır.
➡️ Hususi tabiriyle icâze mâ lem yetehammelhu'l-mucîz bi-vechin denilen ve icazetin altıncı şekli olan bu nevi icazette
şeyh, o ana kadar rivayet etmediği, ancak ilerde elde etmeyi umduğu hadislerin rivayetine muhatabının sahih kabul edeceği kaydıyla izin verir. İznini verirken de bu tabiri kullanır.
Hayatınıza rehberlik edecek 40 hadis
📒 Sözlükte
"iyi ve güzel" anlamına gelen sıfattır. Terim olarak genellikle sahih karşılığıdır. Bazen onun yerine kullanılmıştır. İsnadı sahih bir hadisten söz ederken bazen lehu isnâdun eeyyidun demiştir. Ahmed b. Hanbel de esahhu'l-esânîdden bahsederken "ecvedu'l-esânid" tabirini kullanmıştır. Aynı tabiri Buhârî şeyhi Ali İbnu'l-Medînî de kullanılır.
➡️ Bütün bu misaller gösterir ki ceyyid, bazı hadisciler tarafından tamamen sahih karşılığı olarak kullanılmıştır. Bu takdirde aralarında ıstılah yönünden hiçbir fark yoktur. İbnu's-Salâh'a göre de ceyyid ile sahih aynı manaya gelir. Aralarında önemli bir fark söz konusu değildir. Bununla birlikte bazı hadis âlimleri ceyyidi sahihle aynı manada görmemişlerdir. es-Suyûtî bunlardandır.
📒 Hadisin sahih olmaması anlamına gelen bir deyimdir. Bir hadisin gerekli sıhhat şartlarını taşımaması sebebiyle hakkında sahih hükmü verilemediğini ifade eder. Şu var ki muhaddisler, bu tabiri kullanmakla hadisin mutlaka zayıf olduğunu ifade etmiş olmazlar.
➡️ Hakkında bu tabir kullanılan hadis, sadece hakkında sahih hükmü verilemeyendir.
Tabiatiyle böyle bir hadis zayıf olabileceği gibi, hasen de olabilir.
Hadis-i şerifler ile Müslümanlara örnek olan 20 dua
📒 " Bize icazet yoluyla rivayet etti" demektir. Bazı muhaddisler tarafından icazet metoduyla alınmış hadislerin rivayetinde kullanılmış eda kiplerindendir.
📒 Sözlük bakımından akîde kelimesinin çoğulu olan akâ'id genelde inanç sistemi, inanç esasları manasında kullanılan bir İslami terimdir. Hadis ilminde akâ'id, cami' veya musannef denilen ve belli başlı konulardaki hadisleri ihtiva eden ana konulardan biridir. Akâ'id konusu, îman ve iman esaslarıyla ilgili hadisleri ihtiva eder.
➡️ Akâ'id konusundaki hadisler bazen ayrı bir kitapta toplanır. İbn Huzeyine'nin Kitâbu't-Tevhîdi el-Beyhakî'nin Kitâbu'l-Esmâ ve's-Sıfat'ı gibi. Bu bölümün adı bazı hadis kitaplarında Tevhîd ve Sıfat başlığı altında görülür.
İslam akaidini oluşturan esaslar