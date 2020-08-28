Hadis-i şerifleri anlamanızı kolaylaştıracak terimler

📒 Sözlükte "iyi ve güzel" anlamına gelen sıfattır. Terim olarak genellikle sahih karşılığıdır. Bazen onun yerine kullanılmıştır. İsnadı sahih bir hadisten söz ederken bazen lehu isnâdun eeyyidun demiştir. Ahmed b. Hanbel de esahhu'l-esânîdden bahsederken "ecvedu'l-esânid" tabirini kullanmıştır. Aynı tabiri Buhârî şeyhi Ali İbnu'l-Medînî de kullanılır.

➡️ Bütün bu misaller gösterir ki ceyyid, bazı hadisciler tarafından tamamen sahih karşılığı olarak kullanılmıştır. Bu takdirde aralarında ıstılah yönünden hiçbir fark yoktur. İbnu's-Salâh'a göre de ceyyid ile sahih aynı manaya gelir. Aralarında önemli bir fark söz konusu değildir. Bununla birlikte bazı hadis âlimleri ceyyidi sahihle aynı manada görmemişlerdir. es-Suyûtî bunlardandır.