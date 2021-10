İslam’ın dayanağı olan dört hadis-i şerif

İslam'ın en temel kaynaklarından biridir, hadis-i şerifler. Hz. Peygamber'in (sav) tam manası ile örnek alınması ve yüce Allah'ın rızasına uygun bir hayat yaşanması açısından O'nun söz ve davranışları kritik bir öneme sahiptir. İslam’ın dayanağı olarak adlandırılan dört temel hadis-i şerif bulunur. Müslümanca ömür sürebilmek için bu hadislerin özümsenmesi ve uygulaması gerekir. Gelin, bu dört hadis-i şerife yakından bakalım.

📌Müslümanlar için Kur'an-ı Kerim'den sonra en büyük İslami kaynak, hadis-i şeriflerdir. Peygamber Efendimizin (sav) "söz ve fiilleri" anlamına gelen hadis, Müslümanların helal üzerine doğru bir hayat yaşayabilmesi ve Resulullah'ı (sav) tam manası ile örnek alabilme açısından kritik bir öneme sahiptir.

🔸 "İslam'ın merkezî ilkeleri" (medârü'l-İslâm), "ahlâkın temel prensipleri" (usûlü'l-edeb) ve "iyi davranış kurallarının özeti" (cimâu âdâbi'l-hayr) olarak adlandırılan dört temel hadis bulunur. Bunlar, İslam'ın dayanağı olan hadis-i şeriflerdir.

🔸 İnsanca ve Müslümanca ömür sürebilmek için bu hadis-i şerifleri özümsemek ve ilke olarak uygulamak gerekir.

➡ Ebu Davud, "Usûlü's-sünen fî külli fennin erbaatü ehâdîs" yani "Her fende hadislerin temelleri dörttür" diyerek, adeta topladığı dört bin hadisi, dört temel hadiste özetler.

🔸 (x)Prof. Dr. Zekeriya Güler Vav TV'de yayınlanan "Hadis Günlüğü" programında büyük hadis alimi Nesâî'nin Amelü'l-yevm ve'l-leyle isimli kitabından bu dört temel hadisi anlattı👇

📌 Dört temel hadisten ilki Hz. Ömer'den (ra) rivayet edilir:

🔸 Amellerin sıhhati niyetlere bağıdır. Niyet ise kalbin eylemidir. Hadisin tamamı ise şöyledir:

Ömer İbni Hattab'dan (ra) rivayet edildiğine göre, Resulullah (sav) şöyle buyurmuştur: "(Yapılan) bütün işler niyetlere göredir, (kalplerdeki niyetlerle değer kazanırlar) ve herkes için ancak niyet ettiği şey vardır. O halde kimin hicreti (bir yerden bir yere gidişi) Allah ve O'nun Resulü için ise onun hicreti, Allah ve Resulü yolunda olmuştur. Kimin de hicreti dünya için ise ona ulaşır yahut bir kadın içinse onu nikâhlar. Böylece hicreti, hicret etmiş olduğu şeydedir. (taşıdığı niyete göre işi değerlendirilir)"'

➡ Âlimler, genelliklerine kitaplarına bu hadisle başlamayı tercih ederlerdi. Böylelikle daha baştan iyi niyete önem verdiklerini gösterirlerdi.

➡ İmam Ebû Süleyman El-Hattabî ise şöyle der: "Din işlerinden olup ilk başlayan ve ortaya çıkan her şeyin başında bu "Ameller niyete göredir" hadisini getirmeyi, bizim geçmiş üstatlarımız müstehap görürlerdi. Çünkü din işlerinin hepsinde buna ihtiyaç vardır."

➡ Buhari, el-Câmiu's-sahîh adlı eserine söz konusu hadisle başlar. Böylelikle samimi duygu ve düşüncelerle hakikatin peşinde olduğunu ayrıca yaptığı işi ibadete dönüştürmek istediğini ima eder.

📌 Niyetin halis olması gerekir. Âlimlerin ortak bir düşüncesine göre hayatta başarılı olmanın şartlarından biri hüsnüniyettir.

➡ Hüsnüniyet, gizli veya kötü bir tarafı bulunmayan hâlis ve temiz niyet, yürek temizliği, iyi niyet anlamlarına gelir. Samimiyet, ihlas, doğruluk ve dürüstlük kavramlarını da içerir. İslam'ın özü, samimiyettir. Müslümanların söz ve davranışlarının Allah katında değer kazanması, samimiyetine bağlıdır. Samimiyet; yüce Allah'a gönülden iman etmek, bu imanın gereği olarak da hiçbir dünyevi karşılık ve menfaat beklemeden sadece O'nun rızasını amaçlayarak yaşamaktır.

➡ Her işin başında samimi olmak ve doğru olmak gerekir.

📌 İkinci temel hadis ise şöyledir:

Numan İbni Beşir'den (ra) rivayet edildiğine göre Resulullah (sav) şöyle buyurmuştur: "Helal bellidir, haram da bellidir. İkisinin arasında pek çok insanın bilmediği şüpheli şeyler vardır. Kim şüpheli şeylerden sakınırsa dinini ve şerefini koruma altına almış olur. Kim de şüpheli şeylere düşerse, bunun durumu yasak bölgeye düşebilecek şekilde koyun otlatan çoban gibidir. Şunu bilin ki, her hükümdarın bir yasak bölgesi vardır. Allah'ın yeryüzündeki yasak bölgesi de haram kıldığı şeylerdir. Şunu iyi bilin ki, vücutta bir et parçası vardır. Eğer o iyi olursa, bütün vücut iyi olur. Eğer o bozulursa bütün vücut bozulur. Bakın, bu et parçası kalptir." (x)(Buhari, İman, 39; Müslim, Müsakât, 107)