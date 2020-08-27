Adaletin kapısı Hz. Ömer’in fıkıh alanındaki icraatları

Tüm dünya için "adaletin kapısı" olarak bilinen Hz. Ömer, Ebubekir'in vefatının ardından ikinci halife oldu. Cennetle müjdelenen on kişiden biri olan Hz. Ömer, aynı zamanda vahiy kâtiplerinden ve Resûlullah'a en yakın sahabilerdendi. Peygamber Efendimiz ile yakın bir dostluğu vardı.

Hz. Ömer, Peygamberimizin fıkhî konulardaki söz ve davranışlarını dikkatle izleyip hükümlerin maksat ve hikmetlerini öğrenme fırsatını elde etmesi sebebiyle fıkıh tarihinde önemli bir yere sahiptir.