Mutlaka okunması gereken 10 Doğu İslam klasiği

İbn Sina'nın 1000'li yıllarda kaleme aldığı, onun ardından bir asır sonra İbn Tufeyl'in hikâye tarzında yazdığı bir eserdir. "Müslüman âleminin tek romanı" olarak adlandırılan Hayy bin Yakzan, İslam felsefesi için oldukça önemlidir.

Günümüzde hiç şüphesiz "ıssız bir ada" ve "yaşam" kelimelerini yan yana gördüğümüzde, birçoğumuzun aklına Daniel Defoe'nun ünlü romanı Robinson Crusoe gelse de Hayy bin Yakzan ondan tam 6 asır önce kaleme alınmıştır.

Hayy'ın ıssız bir adada kendiliğinden dünyaya geldiği ya da annesinin denize bıraktığı bir sandığın dalgalarla ıssız adaya sürüklenmesi sonucu, adada hayatını devam ettirdiği kaydedilir. Hayy, burada tek başına büyümüş, hiçbir eğitimden geçmemiş, bilgileri insanlardan değil, olayların akışı ve deneylerle öğrenmiştir. Aslında Hayy'ı bir ceylan emzirerek büyütmüştür.

İbn Tufeyl, bu eseriyle insanın aklı ile gerçekleri bulabileceğini ve ilahi sırlara dalabileceğini anlatmak istemiştir.

Kitabı incelemek ve satın almak için tıklayın.