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KÜLTÜR SANAT

"4. İstanbul Dijital Sanat Festivali" sona erdi

Mezo Dijital tarafından hayata geçirilen festival, dijital sanatlar alanında yurt içinden ve yurt dışından önemli isimleri sanatseverlerle buluşturdu.

4. İstanbul Dijital Sanat Festivali sona erdi
Yayınlanma Tarihi: 6.5.2024 09:23:34 Güncelleme Tarihi: 06.05.2024 09:23

Bu yıl "Search Reality" (Gerçekliği Ara) temasıyla düzenlenen festivalde ,4 küratör eşliğinde 55 sanatçının eseri sergilendi.

Türkiye'nin uluslararası ilk ve tek dijital sanat festivali olma özelliğini taşıyan IDAF kapsamında ayrıca çocuk ve gençlik atölyeleri, paneller, görsel ve işitsel performanslar gerçekleştirildi.

Festival Direktörü Dr. Nabat Garakhanova, AA muhabirine, IDAF'ın bu yıl uluslararası kategoriye girdiğini belirterek, "Dünyanın dört bir yanından dijital sanatçılarımızı ağırlamak çok ayrı bir duyguydu. Ziyaretçiler 4 gün boyunca çok eğlendi. Herkesin yüzünün gülmesi ve eğlenmesi bizi çok heyecanlandırdı. Son günümüz de çocuklar içindi. Dünyada bizi eşsiz kılan özelliğimiz, çocuklar için yaptığımız çalışmalardır. Yaklaşık 2 bine yakın çocukları, aileleriyle beraber ağırladık." dedi.

Garakhanova, uluslararası ziyaretçilere Türk misafirperverliğini en iyi şekilde gösterdiklerini ifade ederek, "Misafirlerimiz hem İstanbul'da hem IDAF'ta olmaktan çok memnun kaldılar. Seneye, pandemi zamanında planlayıp yapamadığımız bir temayı uygulayacağız. Çok ilginç, değişik projelerimiz var. Yine tüm dünyadan katılımlar olacak. Belki sadece sanatçılar değil, robotlar da sanat üretecek ve biz izleyeceğiz." diye konuştu.

Festivalin ortaklarından MEET Digital Culture Center'ın kurucusu Maria Grazia Mattei ise bu yılki IDAF'a davet almaktan memnuniyet duyduğunu dile getirerek, "İnsanları dijital sanatla ve sanatçılarla buluşturmak çok keyif verici oldu. Dijital dünyayı, günümüzü ve geleceğimizi anlamak için önemli bir devrim olarak görüyorum. O yüzden buradaki kaliteyi ve sanatçılar arasından yapılan seçkiyi çok iyi buldum." değerlendirmesinde bulundu.

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Etiketler İstanbul Search Reality Maria Grazia Mattei MEET Digital Culture Center Türkiye Mezo Dijital

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