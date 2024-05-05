Türk lehçelerinde Mayıs ayı

Mayıs, bahar mevsiminin son ayıdır. Toprağın, havanın şenlendiği dönemde, tabiat yaz mevsimine geçmek için hazırlanır. Bu süreç, Eski Türklerde türlü şenlikler ile kutlanmıştır. Aynı zamanda Türk lehçelerinde "Mayıs" birbirinden farklı sözcükler ile isimlendirilir. İşte, bu ayın Türk lehçelerindeki karşılıklarını sizler için araştırdık.