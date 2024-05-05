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Türk lehçelerinde Mayıs ayı

Mayıs, bahar mevsiminin son ayıdır. Toprağın, havanın şenlendiği dönemde, tabiat yaz mevsimine geçmek için hazırlanır. Bu süreç, Eski Türklerde türlü şenlikler ile kutlanmıştır. Aynı zamanda Türk lehçelerinde "Mayıs" birbirinden farklı sözcükler ile isimlendirilir. İşte, bu ayın Türk lehçelerindeki karşılıklarını sizler için araştırdık.

Giriş Tarihi: 05.05.2024 15:35
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ALTAY TÜRKÇESİ

Mayıs - Küük

🔸 Altay Türkçesi, Sibirya Türk lehçelerinden biridir. Rusya içindeki Altay Cumhuriyeti'nin resmi dili olan bu lehçe, 1948 yılına kadar Oyrot dili olarak adlandırılmıştır.

🔸 Altay lehçesinde Mayıs ayını, "küük" kelimesi karşılar.

Türk lehçelerinde Nisan ayı

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AZERBAYCAN TÜRKÇESİ

Mayıs - May

🔸 Azerbaycan Türkçesi, Türk dilleri dil ailesinin Oğuz grubu içerisinde yer alan ve Azerbaycan Türklerinin ana dilini oluşturmaktadır. En çok konuşucusu İran Azerbaycanı'nda bulunan dil, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin resmî dilidir.

🔸 Azerbaycan lehçesinde Mayıs ayını, "may" sözcüğü karşılamaktadır.

May ayı yaz mövsümünün son ayıdır.

Mayıs, bahar mevsiminin son ayıdır.

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BAŞKURT TÜRKÇESİ

Mayıs - Habanay

🔸 Başkurt Türkçesi, kuzeybatı yani Kıpçak Türkçesinde bulunan bir lehçedir. Dil yapısına göre Başkurt lehçesi, Tatar Türkçesine yakın olduğu için eskiden Başkurtlar, yazılarında Tatar harflerin kullanmışlardır.

🔸 Bu lehçede Mayıs ayı, "habanay" kelimesi ile karşılık bulur.

Türk lehçelerinde Mart ayı

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TÜRKMEN TÜRKÇESİ

Mayıs - May

🔸 Türkmen Türkçesi, güneybatı yani Oğuz Türk lehçelerinden biridir. Türkmencenin, Türkmenistan'da yaklaşık 7 milyon konuşuru bulunur. Aynı zamanda Afganistan ile İran'ın sınır bölgelerinde de konuşulur.

🔸 Bu lehçede Mayıs ayını, "may" sözcüğü karşılar.

Maı, ıaz möwsüminiň soňky aıydyr.

Mayıs, bahar mevsiminin son ayıdır.

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GAGAVUZ TÜRKÇESİ

Mayıs - Hederlez

🔸 Gagavuz Türkçesi, güneybatı Türk lehçelerinden biridir. Gagavuzca çoğunluğu Moldova'daki Gagavuz Yeri Özerk Bölgesi'nde yaşayan Gagavuzların konuştuğu Türk dilidir.

🔸 Bu lehçede Mayıs ayı, "hederlez" kelimesi ile karşılık bulmaktadır.

Türk lehçelerinde sonbahar

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