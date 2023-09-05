Türk lehçelerinde sonbahar

TÜRKMEN TÜRKÇESİ

Sonbahar - Güyz

🔹 Oğuz grubundan olan bir diğer lehçe ise Türkmen Türkçesidir. Bu lehçede Eski Türkçe unsurlar gözlemlenmektedir. Örneğin mevsimlerden biri olan güz, sonbahar sözcüğünü bu lehçede güyz kelimesi karşılar.

➡ Oğlan beyle diygeç, enesinin gözünin yaşı buldur-buldur akdi. Boyı uzan Buria hahn yüzün tutdı, güyz alması kibi al yanağın yırtdı, garga kimi gara saçın yoldı, "oğuİ-oğul!" diyip zarmladı.

➡ Oğlan böyle deyince annesinin gözünün yaşı buldur-buldur aktı. Boyu uzun Burla Hatun yüzünü tuttu, güz elması gibi yanağını yırttı, kargı gibi kara saçını yoldu, "oğul, oğul" deyip feryat figan etti, ağladı.

Ortak değerlerimiz "baba"