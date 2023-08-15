Türk lehçelerinde selamlaşma - I

ESKİ TÜRKÇE

Nasılsın? - Boy kim?

🔹 Türkçe, dünya üzerinde var olan Türk topluluklarını birleştiren bir dildir. Kuzeyden güneye, doğudan batıya kadar tüm Türklerin temsildir. Bunun kanıtı olarak Türk lehçelerinde bulunan birçok kelimeyi örnek gösterebiliriz. Evvela günlük konuşma dilinde yer alan "nasılsın?" gibi konuşma kalıplarından başlayabiliriz.

🔹 Kaşgarlı Mahmud'un Divanü Lügati't Türk adlı eserinde "nasılsın?" kelimesini "boy kim?" ifadesi karşılamaktadır. Kaşgarlı Mahmud eserinde bu konuyla alakalı şu ifadelerde bulunur:

🔹 "Birbirini tanımayan iki adam karşılaştıkları zaman biri diğerini selamlar ve -Hısımların boyun kavmin kimlerdir?- anlamına gelecek biçimde -boy kim- diye sorar."