Türk lehçelerinde "seyahat"

AZERBAYCAN TÜRKÇESİ

Seyahat - Seyahet

🔹 Azerbaycan Türkçesi, Türk lehçeleri arasında Türkçeye konuşma ve yazı dili olarak en yakın olandır. Bu lehçede Türkiye Türkçesi ile pek çok ortak sözcük bulunur.

🔹 Bunlardan biri "seyahat, gezi" sözcükleridir. Arapça kökenli olan bu kelimeyi Azerbaycan Türkçesinde "seyahet" ifadesi karşılamaktadır.

➡ Sərnişinlər uçuşunuzdan əvvəl ölkənin tələbləri haqqında ən son məlumatları almalıdırlar.

➡ Yolcular, seyahat edecekleri ülkenin gereklilikleri hakkında en son bilgileri uçuşunuzdan önce almalıdır.