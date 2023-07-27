Azeri değil, Azerbaycan Türkü

📍 OĞUZ GRUBUNDA YER ALAN AZERBAYCAN

◾ Türk lehçeleri toplamda; Kuzeybatı (Kıpçak), Kuzeydoğu (Sibirya), Güneydoğu (Karluk) ve Güneybatı (Oğuz) olmak üzere 4 gruba ayrılır.

◾ Azerbaycan, Türkiye, Türkmenistan ve Gagavuzya, Oğuz grubunda yer alır. Bu gruptan olan Azerbaycan hem konum itibariyle hem de lehçe olarak Türkiye'ye oldukça yakındır.

↪ Türkiye, Azerbaycan'ın özerk cumhuriyeti Nahçıvan ile sınır komşusudur.

↪ Konuşma ve yazı dili olarak iki tarafta birbirini kolayca anlayabilmektedir.