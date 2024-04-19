Türk lehçelerinde Nisan ayı
Bahar, ağaçların çiçek açtığı, insanların ise sevgiyle dolup taştığı bir mevsimdir. Bu dönem aynı zamanda en güzel haberlerin müjdesidir. Baharın ikinci ayı olan Nisan ile her şey canlanmaya ve dönüşmeye başlar. Bu ay Türk lehçelerinde birbirinden güzel kelimeler ile karşılık bulur. İşte, Türk lehçelerinde Nisan ayı.
Giriş Tarihi: 19.04.2024
08:56
Güncelleme Tarihi: 19.04.2024
09:05
AZERBAYCAN TÜRKÇESİ
Nisan - Aprel
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Türkiye, Gagavuz, Türkmen ve Azerbaycan Türkçeleri Güneybatı Türk lehçelerinin temsilcilerindendir. Bu Türkçeler arasında aylar ve mevsimler birbirlerine benzer özellikler taşır.
🔹 Azerbaycan Türk lehçesinde
Nisan ayı, Rusça kökenli "aprel" sözcüğü karşılar.
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Aprel ayı ağaclarda çiçəklərin açdığı ən gözəl aydır.
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Nisan ayı ağaçtaki çiçeklerin açtığı en güzel aydır.
Türk lehçelerinde Mart ayı
ALTAY TÜRKÇESİ
Nisan - Tuulan
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Türkçenin en uzak kolu, kuzey yarım küredeki Sibirya Türk lehçeleridir. Sibirya Türk lehçelerinden biri ise Altay Türkçesidir. Konum itibariyle Türkçenin yaşatıldığı yerlere uzaklığından ötürü farklılıklar gösterir.
🔹 Örneğin;
Nisan ayı, Altay Türkçesinde "tuulan" olarak karşılık bulmaktadır.
BAŞKURT TÜRKÇESİ
Nisan - Alağay
🔹 Toplamda
dört kola ayrılan Türk lehçeler grubunun en kalabalık topluluğu, Kuzeybatı Türk lehçeleridir. Bu sınıfta yer alan Başkurt Türkçesi, grubundaki diğer lehçelerden birtakım farklılıklar gösterir.
🔹 Başkurt Türkçesinde
Nisan ayı, "alağay" ifadesi ile karşılık bulur.
Türk lehçelerinde "seyahat"
KAZAK TÜRKÇESİ
Nisan - Kökek
🔹 Kuzeybatı grubunun en bilinen Türkçesi, Kazak lehçesidir. Bu lehçede grubuyla ortak olan pek çok kelime bulunur. Kazak Türkçesinde
Nisan ayını, "kökek" sözcüğü karşılar.
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Kökek- ağaştardağı gülderdiñ güldengen eñ ädemi ayı.
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Nisan ayı ağaçtaki çiçeklerin açtığı en güzel aydır.
GAGAVUZ TÜRKÇESİ
Nisan - Çiçek ay
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Güneybatı Türk lehçelerinden biri olan Gagavuz Türkçesi, Gagavuz Türklerinin ağırlık olarak yaşadığı Moldova ve Romanya topraklarında konuşulmaktadır.
🔹 Gagavuz Türkçesinde
Nisan ayının karşılığı "çiçek ay"dır.
Türk lehçelerinde güzel