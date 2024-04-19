Türk lehçelerinde Nisan ayı

Bahar, ağaçların çiçek açtığı, insanların ise sevgiyle dolup taştığı bir mevsimdir. Bu dönem aynı zamanda en güzel haberlerin müjdesidir. Baharın ikinci ayı olan Nisan ile her şey canlanmaya ve dönüşmeye başlar. Bu ay Türk lehçelerinde birbirinden güzel kelimeler ile karşılık bulur. İşte, Türk lehçelerinde Nisan ayı.